JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.317.601.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang UMP Jawa Barat 2027.

"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengumumkan keputusan tersebut di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menjelaskan, UMP merupakan batas minimum upah yang berlaku di tingkat provinsi. Ketentuan tersebut tidak menjadi acuan bagi daerah yang telah memiliki upah minimum lebih tinggi dari Rp3 juta.

Sejumlah daerah yang masuk kategori tersebut antara lain Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.

"Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000," ujarnya.

Di sisi lain, Dedi mengakui kenaikan UMP tersebut membawa konsekuensi berbeda bagi pekerja dan pengusaha. Kebijakan itu dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpotensi menambah beban operasional perusahaan, terutama di daerah dengan kemampuan ekonomi industri yang lebih terbatas.

Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

"Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," tuturnya.

Setelah penetapan UMP, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan upah minimum provinsi sektoral serta upah minimum kabupaten/kota sektoral.

Dedi memperkirakan besaran upah minimum di sejumlah daerah yang telah memiliki standar lebih tinggi juga berpotensi kembali meningkat. Namun, penetapannya masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota.