JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Angka itu naik sebesar 14,10 persen atau Rp328.068, dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp2.327.386,07.

Dilansir Radar Semarang (Jawa Pos Group), persentase kenaikkan itu mencatatkan rekor tertinggi selama satu dekade terakhir. Bahkan, jika dibandingkan UMP tahun 2026, persentase kenaikkan hampir dua kali lipat. Sebab, UMP tahun 2026 hanya naik 7,28 persen dibandungkan tahun sebelumnya.

“Hari ini saya telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2027,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat mengumumkan penetapan UMP Jawa Tengah 2027 di Kabupaten Jepara pada Sabtu, (21/11).

Menurut Luthfi, proses penetapan UMP tersebut sudah melalui pembahasan di dewan pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja/serikat buruh, pemerintah, dan pakar/ akademisi.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” kata dia.

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Pemprov Jateng berharap kenaikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja/ buruh, yang harapannya diiringi dengan peningkatan produktivitas.