JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000.

Angka tersebut naik Rp307.505 atau 12,72 persen jika dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penetapan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan dinamika pembahasan yang melibatkan berbagai pihak.

Pemerintah daerah berupaya mengakomodasi aspirasi pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

"Kalau kita ambil ini kan adalah kompromi. Kita harus mengakomodasi semua suara masyarakat, suara pekerja, juga dengan suara pengusaha," ungkapnya, dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Sabtu (21/11).

Made menyebut, kenaikan upah perlu diimbangi dengan kemampuan industri. Sebab, apabila beban pengusaha meningkat terlalu besar, terdapat kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ketika ini meningkat, ada saja daya usaha dari pengusaha ini juga menurun. Nanti kami juga takutnya ada PHK. Nah, ini yang kita pertimbangkan cukup lama," jelasnya.

Selain pengawasan, Pemprov DIY juga berupaya memberikan dukungan kepada dunia usaha agar kenaikan upah tidak menjadi beban berlebihan bagi pengusaha.

Salah satunya melalui koordinasi dengan asosiasi pengusaha untuk membahas kemudahan berusaha dan pengembangan industri.

"Selain pengawasan, kita juga akan bicara mensupport terkait dengan bagaimana kemudahan berusaha ke depan supaya hal ini tidak menjadi beban yang besar bagi pengusaha," tambahnya.

Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor.

Meliputi aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi dan jasa informasi lainnya.

Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, UMSP ditetapkan sebesar Rp2.745.000 atau 0,734 persen di atas UMP. Ketentuan ini berlaku untuk subsektor hotel bintang lima, empat, tiga, serta aktivitas penyediaan makanan di bangunan tetap.

Kemudian sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp 2.740.000 atau 0,550 persen di atas UMP. Mencakup konstruksi konvensional gedung hunian, gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel.

Sementara sektor telekomunikasi dan informatika memperoleh UMSP sebesar Rp 2.735.000 atau 0,367 persen di atas UMP. Meliputi aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer serta jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, dan informasi lainnya.