JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah mencatat sebanyak 247 kasus penyalahgunaan narkoba selama kurun waktu 9 Oktober hingga 18 November 2026 dalam rangkaian Operasi Sarang Narkoba.

Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Roy Hardi Siahaan di Semarang, Jumat, mengatakan, sebanyak 346 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi yang digelar selama lima pekan terakhir itu.

Ia menuturkan dalam berbagai pengungkapan itu, petugas juga mengamankan barang bukti antara lain sebanyak 6,25 kilogram sabu dan sebanyak 7,33 kilogram ganja.

Selain itu, lanjut dia, diamankan pula barang bukti sebanyak 110 pohon ganja dan 4,59 kilogram tembakau sintetis.

Ia mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, mulai dari mengungkap jaringan, menangkap pelaku hingga mengamankan barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kita tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengamankan barang bukti dan melakukan langkah-langkah untuk mencegah narkoba terus beredar di tengah masyarakat," katanya.

Ia menyebut berbagai jenis narkoba yang digagalkan peredarannya itu memiliki nilai ekonomi sekitar Rp 656,31 miliar.

Selain itu, menurut dia, jumlah masyarakat Jawa Tengah yang terselamatkan dari berbagai pengungkapan itu mencapai 84.653 orang.

Ia menjelaskan jumlah tersebut menjadi gambaran pemberantasan narkoba, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya melindungi masyarakat dari dampak yang lebih luas akibat penyalahgunaan narkotika.