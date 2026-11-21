JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.410.000, naik dari UMP 2026 sebesar Rp3.228.949 atau meningkat Rp181.001. Perhitungan kenaikan tersebut menggunakan formula inflasi sebesar 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045. Berdasarkan formula tersebut, diperoleh persentase kenaikan sebesar 5,61 persen.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pembahasan tersebut juga memperhatikan masukan dan aspirasi Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut yang terdiri dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/serikat buruh.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Bobby Nasution, Jumat (20/11), dilansir Sumutpos (Jawa Pos Group).

Selain menetapkan UMP, Bobby juga meminta seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027.

Rekomendasi tersebut harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan serta berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Bobby meminta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK Tahun 2027 disampaikan paling lambat 25 November 2026.