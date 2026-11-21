JawaPos.com - Kebakaran yang menghanguskan 21 rumah warga di Kampung Baduy Luar, bukan dipicu penolakan masyarakat terhadap wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon. Polisi mengungkap, kebakaran tersebut diduga bermula dari api tungku yang ditinggalkan saat pemilik rumah memasak air.

Kapolsek Leuwidamar Polres Lebak Iptu Tjik Denmark menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kebakaran bermula sekitar pukul 21.00 WIB, Kamis (19/11). Saat itu, seorang warga bernama Dainah menyalakan tungku untuk memasak air, kemudian beristirahat hingga tertidur.

Sekitar pukul 22.30 WIB, Dainah terbangun dan mendapati api sudah membesar serta membakar sebagian rumahnya. Dia kemudian keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

"Namun, api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah warga di sekitarnya sehingga sulit dipadamkan," jelas Tjik Denmark kepada wartawan, Sabtu (21/11).

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Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.00 WIB. Total 21 rumah warga hangus terbakar, sedangkan 11 rumah lainnya mengalami kerusakan.

Selain rumah, kebakaran juga menghanguskan dua lumbung padi atau leuit dan satu saung lisung yang digunakan warga untuk menumbuk padi.

Setelah menerima laporan, personel Polsek Leuwidamar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan, mendata korban, serta meminta keterangan sejumlah saksi.

"Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka-luka. Namun, kerugian materiil akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah," pungkasnya.

Sebelumnya, ramai beredar kebakaran di Kampung Baduy Luar, tepatnya di Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dihubungkan dengan pernyataan penolakan masyarakat Baduy terhadap pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Jaro Oom sempat menegaskan sikap masyarakat Baduy soal pelindungan badak jawa di Ujung Kulon dan wacana relokasi ke Alas Purwo Jatim.