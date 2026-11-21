Malang Raya Siaga Hujan Deras, Puluhan Daerah Waspada Hujan Ringan
Pengendara melintas di tengah hujan. (Antara)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, merilis pembaruan informasi cuaca harian untuk wilayah Jawa Timur, Sabtu (21/11).
Dalam rilis terbarunya, BMKG Juanda menetapkan status Siaga atau potensi hujan lebat hingga sangat lebat untuk kawasan Malang Raya yang meliputi Kota Batu serta Kabupaten dan Kota Malang. Status serupa juga disematkan untuk Madiun, dan Pasuruan.
Selain itu, ada sebanyak 25 kabupaten/ kota di Jatim masuk dalam kategori Waspada atau potensi hujan ringan.
Hujan ringan diprediksi mengguyur Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten dan Kota Blitar, Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri, Kota Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, serta Situbondo.
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BMKG Juanda juga mengeluarkan peringatan hujan disertai petir yang berpotensi melanda 12 daerah, meliputi Blitar, Jombang, Kediri, Kota Batu, Lamongan, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Tulungagung, dan Ponorogo.
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda menjelaskan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten maupun kota.
Masyarakat yang berada di kawasan berstatus Siaga dan Waspada diimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalan licin, maupun pohon tumbang saat hujan deras berlangsung.
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