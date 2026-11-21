JawaPos.com - Konten kreator, Ferry Irwandi memastikan pembangunan kembali rumah warga Baduy Luar yang terbakar di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak akan dilakukan oleh masyarakat adat setempat.

Ferry yang tadinya berniat membangunkan kembali rumah-rumah tersebut, kini mengubah skema bantuannya dengan mendanai pembelian material yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Sementara, proses pembangunan puluhan rumah yang terbakar itu akan dilakukan sendiri oleh masyarakat Baduy Luar.

Keputusan itu diambil setelah tim yang bekerja sama dengan Ferry berkoordinasi dengan relawan dan masyarakat Baduy karena harus mengikuti ketentuan adat yang berlaku.

Melalui pembaruan informasi yang disampaikan di media sosial, Ferry menyebut tim dari Salingjagawarga.id telah mendatangi lokasi untuk mendata rumah-rumah yang rusak akibat kebakaran.

Tim juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk membahas kebutuhan anggaran pembangunan kembali rumah warga.

"Diputuskan rumah-rumah yang terdampak akan dibangun masyarakat sendiri, oleh masyarakat sendiri, sesuai ketentuan adat. Kita akan support soal dana yang dibutuhkan untuk bahan bangunannya," tulis Ferry dalam keterangannya di Instagram, Sabtu (21/11).

Menurut informasi yang diterima dari masyarakat adat, pembangunan rumah baru dapat dimulai pada Desember mendatang.

Sementara itu, warga yang terdampak saat ini tengah membangun tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.

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Ferry mengatakan pihaknya akan terus memberikan perkembangan mengenai proses pemulihan tersebut.

Sebelumnya, Ferry sempat mencari pekerja bangunan, kontraktor, maupun pihak yang memiliki kemampuan membangun rumah untuk membantu memulihkan rumah warga Baduy yang terbakar.

Ia bahkan menyatakan siap menanggung biaya pembangunan menggunakan dana pribadi.

Jika kemampuan finansialnya tidak mencukupi, Ferry berencana mencari pihak lain untuk bekerja sama agar pembangunan bisa segera dilakukan.

Namun, setelah berkoordinasi dengan masyarakat adat, skema bantuan akhirnya disesuaikan.