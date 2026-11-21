JawaPos.com - Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar aksi demonstrasi di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu, Kamis (19/11). Mereka mendesak Wabup Syaefudin segera mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu senilai Rp18 miliar.

Aksi yang diikuti sekitar 300 orang tersebut menjadi perhatian publik setelah para demonstran melakukan tindakan tak biasa. Mereka melempar ratusan bangkai tikus ke area rumah dinas sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan uang rakyat.

Selain menuntut pengunduran diri, massa juga meminta Syaefudin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Indramayu.

Koordinator aksi, Wendi, mengatakan bahwa penggunaan bangkai tikus merupakan simbol kekecewaan masyarakat terhadap dugaan korupsi yang menyeret orang nomor dua di Kabupaten Indramayu tersebut.

Menurutnya, seorang pejabat publik yang telah berstatus tersangka dalam perkara korupsi seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat.

"Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi Rp18 miliar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wakil bupati. Harusnya dia punya rasa malu dan meminta maaf kepada rakyat," ujar Wendi.

Massa aksi juga menyinggung langkah Syaefudin yang sebelumnya mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya. Namun, permohonan tersebut ditolak pengadilan.

Bagi para demonstran, langkah hukum tersebut tidak menghapus tuntutan moral agar Syaefudin mempertimbangkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Bupati Indramayu.

Wendi menambahkan, rumah dinas yang menjadi lokasi demonstrasi merupakan fasilitas negara yang biaya operasionalnya bersumber dari uang rakyat.

Massa Desak Penghentian Tunjangan Wakil Bupati Tidak berhenti di rumah dinas, demonstran juga mendatangi kantor Wakil Bupati Indramayu. Mereka menyampaikan tuntutan kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim agar menghentikan pencairan gaji, tunjangan, serta fasilitas yang masih diterima Syaefudin.

Massa mempertanyakan keberlanjutan pemberian fasilitas kepada seorang wakil kepala daerah yang saat ini tengah menjalani penahanan.

"Kami minta kepada Bupati untuk segera menghentikan pencairan tunjangan kepada Wakil Bupati. Bayangkan saja, orangnya sudah ditahan, tidak bekerja, tetapi uang masih terus mengalir kepadanya," kata Wendi.

Massa aksi mengklaim penghasilan Syaefudin dari gaji dan tunjangan mencapai sekitar Rp60 juta per bulan. Jika ditambah biaya operasional dan fasilitas rumah dinas, massa memperkirakan total pengeluaran yang berkaitan dengan jabatan tersebut bisa mencapai Rp100 juta setiap bulan.

Angka tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan demonstran, terutama karena mereka menilai kondisi kesejahteraan sebagian masyarakat Indramayu masih memerlukan perhatian serius.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku memahami kekecewaan masyarakat. Meski demikian, ia meminta warga memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara yang menjerat Syaefudin.

Menurut Lucky, proses hukum masih berjalan dan status Syaefudin saat ini masih sebagai tersangka.

Ia menjelaskan, pemberhentian sementara Wakil Bupati Indramayu baru akan dilakukan setelah yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa. Selanjutnya, mekanisme pemberhentian sementara akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan," kata Lucky.

Lucky menegaskan, selama proses hukum belum memasuki tahapan yang menjadi dasar pemberhentian sementara, hak keuangan dan fasilitas jabatan Syaefudin masih mengikuti ketentuan yang berlaku.

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