JawaPos.com - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 14 Universitas Brawijaya (UB) meluncurkan bahan ajar dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dwibahasa Indonesia–Moi Kelim di aula Kantor Distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (18/11).

Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kemampuan membaca peserta didik sekaligus menjaga kelestarian bahasa dan budaya lokal Suku Moi.

Peluncuran tersebut berlangsung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pemaparan dan Peluncuran Hasil Kegiatan TEP Tim 14". Program ini menjadi puncak rangkaian kerja selama empat bulan di kawasan transmigrasi Klamono–Segun.

Ketua TEP 14 UB Wahyu Widodo menuturkan, pengembangan modul ini bermula dari asesmen kemampuan membaca siswa di sejumlah sekolah di Distrik Klamono. Evaluasi awal menunjukkan masih ada peserta didik yang menghadapi kendala saat membaca.

Menurut Wahyu, perbedaan struktur dan pola suku kata antara bahasa Moi Kelim dan bahasa Indonesia menjadi perhatian utama tim saat menyusun materi.

Pendekatan ini dirancang agar siswa dapat menghubungkan bahasa ibu yang sudah mereka kuasai sehari-hari dengan pembelajaran bahasa nasional secara bertahap.

"Kondisi tersebut mendorong tim untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik bahasa ibu, yakni bahasa Moi, bahasa yang berasal dari suku Moi," ujar Wahyu dalam keterangannya.

Produk yang diperkenalkan masing-masing bertajuk Laga Mala: Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Bahasa Lokal Moi Kelim dan Laga Mala: Lembar Kerja Peserta Didik.

Selain dua buku tersebut, TEP 14 juga menyediakan video pembelajaran serta situs web literasi Laga Mala agar dapat dimanfaatkan guru dan siswa

Batas Adat dan Kolaborasi Lintas Ekosistem

Dalam proses penyusunannya, tim berkonsultasi dengan tokoh adat dan kepala kampung untuk memahami nilai budaya Moi.

Wahyu menegaskan bahwa materi pendidikan hanya diarahkan pada aspek yang tepat untuk pembelajaran, dengan tetap menghormati ranah yang menjadi kewenangan adat.

Kepala Distrik Klamono, Oktofianus Kolin, mengapresiasi inisiatif TEP 14 yang menyasar literasi di sekolah sekaligus ruang warga. Ia menilai bahan ajar tersebut berpotensi dipakai pula di gereja, sekolah minggu, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

"Kegiatan ini belum ada titik, tetapi masih koma karena berkelanjutan." kata Oktofianus.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya, Sahiruddin menekankan, pelestarian bahasa daerah menuntut keterlibatan menyeluruh. Ia menyebut peran tersebut terbentang dari keluarga (ekosistem mikro), sekolah dan komunitas (ekosistem meso), hingga pemerintah dan perguruan tinggi (ekosistem makro).

Sahiruddin juga mendorong peningkatan kapasitas pengajar bahasa Moi melalui pelatihan bersertifikat kompetensi serta membuka peluang kerja sama pendidikan bagi generasi muda Papua.