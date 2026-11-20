JawaPos.com - Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan angka pertumbuhan ekonomi yang rendah bukanlah tujuan akhir dari sebuah diagnosis, melainkan hanya gejala awal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pernyataan itu disampaikannya pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Jumat (20/11).

"Sebenarnya, angka pertumbuhan ekonomi yang rendah itu hanyalah gejala. Jadi, kalau kita konotasikan dengan periksa dokter, begitu melihat gejala demam, itu kira-kira mirip dengan angka pertumbuhan ekonomi yang rendah. Artinya ada demam, tetapi kita belum tahu penyebabnya apa. Oleh sebab itu, kunci untuk menemukan penyebab itu menjadi penting untuk kita melihat akar permasalahan apa yang ada di daerah," kata Amalia.

Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan ekonomi yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah perlu mengenali gejala permasalahan yang muncul, lalu mendiagnosis akar masalahnya dengan memanfaatkan data statistik. Dari situ, kebijakan atau intervensi yang paling sesuai dapat dirumuskan. Kebijakan antardaerah pun tidak dapat diseragamkan karena potensi dan tantangan setiap wilayah tidak sama.

Amalia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, percepatan ekonomi nasional harus dimulai dari pemahaman yang tepat terhadap kondisi setiap daerah. Pemerintah daerah dinilai sangat mungkin mengubah struktur ekonomi melalui kebijakan yang kuat dan komprehensif.

"Untuk membangun pertumbuhan dan percepatan pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan roadmap, membutuhkan sinergi kebijakan, dan ekosistem ekonomi yang perlu dibangun," tambah Amalia.

Ia juga mengajak daerah berkaca pada Korea Selatan dan China yang mampu tumbuh cepat berkat industrialisasi, investasi, ekspor, dan peningkatan produktivitas yang tinggi. Transformasi ekonomi dinilai menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.