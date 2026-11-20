JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun ini mengalokasikan anggaran Rp9,37 miliar untuk pemberian insentif bagi 13.392 orang guru ngaji.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, menyampaikan terima kasih kepada para guru ngaji atas perjuangan dan pengabdian mereka.

"Insentif ini tentu tidak sebanding dengan pengabdian para guru ngaji, jadikan ini sebagai penambah semangat dalam membimbing anak-anak," ujarnya.

Menurut Ipuk, guru ngaji berperan penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, karakter, dan budi pekerti yang baik.

Setiap tahun, katanya, Pemkab Banyuwangi tidak hanya memberikan insentif kepada guru ngaji, tapi juga kepada pengajar pendidikan nonformal keagamaan dari berbagai agama, seperti sekolah minggu di gereja serta lembaga keagamaan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu.

"Kami berkomitmen memberikan perhatian kepada para pengajar di lembaga pendidikan nonformal keagamaan sebagai bagian dari upaya mendukung pendidikan karakter generasi muda," ujar Bupati Ipuk.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Khoirul Anam menambahkan ada 13.392 guru ngaji yang menerima insentif pada 2026.