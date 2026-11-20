JawaPos.com - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memberikan apresiasi terhadap berbagai program dan kontribusi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Bupati menilai Kemenimipas telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Garut.

"Mulai dari pembinaan kemandirian warga binaan, pengembangan kewirausahaan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan pelayanan keimigrasian," ujar Abdusy Syakur Amin.

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Menurut dia, keberadaan sejumlah unit pelaksana teknis kementerian tersebut di Garut memiliki peran strategis, tidak hanya dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan dan keimigrasian, tetapi juga mendukung pembangunan daerah.

“Alhamdulillah selama dua tahun, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan banyak memberikan kontribusi bagi kami,” ujar Syakur.

Syakur mengatakan, salah satu kontribusi yang mendapat perhatian pemerintah daerah adalah keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Menurut dia, berbagai kegiatan produktif yang dilaksanakan di Lapas maupun Rutan menjadi bekal penting bagi warga binaan sebelum kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

“Di Rutan, Bapas, dan Lapas ini mereka sudah menginisiasi untuk memberikan kepeloporan kepada masyarakat, khususnya warga binaan, untuk belajar menjadi pengusaha. Ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat baik sekali,” kata Abdusy Syakur Amin.

Dia menilai, pembinaan tersebut merupakan langkah konkret untuk mengubah pola pemasyarakatan menjadi lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan manusia.

"Sehingga nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal, sehingga mereka bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Abdusy Syakur Amin.

Selain pelatihan kewirausahaan, Syakur juga menyoroti pelaksanaan program asimilasi dan kerja sosial yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk berkontribusi dalam kegiatan pelayanan masyarakat.

Program tersebut dinilai menjadi sarana penyesuaian secara bertahap sebelum warga binaan kembali berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan sosial.

Lebih lanjut, Syakur mengaku tertarik dengan inovasi pengolahan sampah yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan Garut.

Dia Menyatakan, program itu bahkan telah berkembang melampaui kebutuhan internal lembaga.

​“Bukan hanya mengurus sampah yang di Lapas, tapi juga mulai mengambil sampah-sampah di luar,” jelas Abdusy Syakur Amin.

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DiIa juga mengapresiasi pengembangan berbagai sektor usaha yang dilakukan warga binaan, mulai dari budidaya maggot, peternakan sapi dan domba, hingga ayam petelur dan pedaging serta kegiatan pertanian.

​“Maggotnya sudah ada, bahkan itu juga ada peternakan. Sapinya ada, domba juga ada, ayam petelur, pedaging juga ada, sayuran juga ada,” tuturnya.

​Menurut Syakur, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.

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Tidak hanya mengapresiasi program yang telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Garut juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung upaya mitigasi bencana.

Salah satu rencana yang sedang dijajaki adalah pemanfaatan produk berbahan sabut kelapa untuk membantu memperkuat kawasan tebing atau lereng yang memiliki potensi longsor.

​Syakur menjelaskan, material organik tersebut direncanakan untuk dihamparkan pada kawasan rawan longsor, kemudian dikombinasikan dengan penanaman vegetasi.

​“Nanti kita hamparkan di tempat yang rawan longsor dan kita tanami. Karena itu bahannya organik, kemungkinan akan mudah bergabung dengan tanaman yang kita tanam, sehingga nanti akan memperkuat tebing-tebing yang curam,” terang Abdusy Syakur Amin.

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​Selain pemanfaatan produk untuk mitigasi bencana, pemerintah daerah juga berpeluang mendukung pemasaran hasil produksi warga binaan, termasuk produk pangan seperti tahu dan tempe.

​Dalam bidang pendidikan, Syakur menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menjalin hubungan melalui layanan perpustakaan daerah.

​Di sisi lain, Syakur turut mengapresiasi kehadiran Kantor Imigrasi Kelas II di Kabupaten Garut yang dinilai memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan.

​Menurut dia, masyarakat Garut kini tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan keimigrasian, terutama dalam pengurusan paspor.

​“Banyak masyarakat yang terbantu sehingga mereka bisa membuat paspor lebih dekat dan lebih cepat,” ungkap Abdusy Syakur Amin.

​Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terus diperkuat.