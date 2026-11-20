JawaPos.com — Pemerintah Kota Bogor memperluas pembayaran pajak daerah secara digital atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui lokapasar. Kerja sama ini bertujuan memudahkan penyedia memenuhi kewajiban pajak daerah dan membantu Pemkot Bogor memantau transaksi beserta penyetorannya.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bogor untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemungutan pajak daerah dalam pengadaan secara elektronik. Melalui kerja sama ini, Pemkot Bogor dapat memperoleh informasi mengenai transaksi yang menjadi objek pajak daerah dan setoran pajak atas transaksi tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, Pemkot Bogor ingin pemanfaatan pengadaan digital ini turut mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Bogor. Melalui kerja sama ini, pajak dari transaksi pengadaan diharapkan dapat lebih cepat masuk ke rekening penerimaan daerah dan lebih mudah dipantau.

“Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah, Bapenda, perbankan, dan mitra lokapasar agar alur transaksi hingga penyetoran berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu perangkat daerah menjalankan pengadaan sekaligus memperkuat pengelolaan penerimaan daerah,” ujar Sekda disela penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemkot Bogor dengan PT Brilliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket) di Bogor.

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Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid menuturkan, bagi Bapenda, informasi yang menyertai setoran itu juga penting. Pasalnya, pihaknya perlu mengetahui kapan setoran masuk dan transaksi pengadaan mana yang mendasarinya.



Pada tahap awal, fitur Pajak Daerah Mbizmarket dapat digunakan untuk memfasilitasi penyetoran meski integrasi sistem belum tersedia, selama virtual account (VA) Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah aktif. Skema ini berlaku untuk transaksi pengadaan yang menjadi objek pajak daerah melalui Mbizmarket dengan penyedia yang badan usahanya berdomisili di Kota Bogor dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pembeli melakukan pembayaran melalui VA yang tersedia di platform. Setoran pajak dihimpun berdasarkan transaksi harian dan disalurkan ke rekening penerimaan daerah paling lambat 1 × 24 jam setelah pembayaran diterima Mbizmarket.