JawaPos.com – Kebakaran yang menimpa Permukiman suku Baduy Luar di Kampung Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak menghanguskan sedikitnya 35 bangunan.

Terdiri dari 21 unit rumah hangus hingga rata dengan tanah, 11 unit rumah yang terdampak, 2 lumbung pangan (leuit) dan 1 saung lisung.

Kebakaran itu dilaporkan terjadi pada Kamis (19/11) jelang tengah malam hingga Jumat (20/11) dini hari.

Kepala Desa Kanekes yang juga tetua adat Baduy Jaro Oom menjelaskan, kebakaran tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian warga Baduy Luar hingga ratusan juta rupiah.

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‎"Tetapi kebakaran itu tidak ada warga yang mengalami luka -luka dan korban meninggal dunia," katanya, Jumat (20/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut dia, ada seikitnya 30 kepala keluarga yang terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan saudara. Selain itu juga ada warga yang mendirikan tenda untuk tempat tinggal sementara.

Pemerintah desa kini melakukan penanganan agar masyarakat Baduy yang rumahnya terbakar dapat terpenuhi kebutuhan makannya.

Sebab, kebakaran itu juga menghanguskan seluruh cadangan makanan, pakaian, dan lainnya.

‎"Kami berharap rumah warga yang terbakar itu dapat kembali dibangun dengan adanya bantuan dari pemerintah," katanya.

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Sementara itu, sejumlah warga Baduy Luar yang menjadi korban kebakaran mengatakan, mereka kebingungan setelah rumahnya hangus hingga rata dengan tanah.

Mereka ragu bisa membangun kembali rumahnya karena kondisi keuangan mereka cukup sulit.

‎"Kami berharap adanya bantuan dari dermawan, lembaga maupun pemerintah untuk kembali membangun warga yang mengalami kebakaran," kata Pulung (55), warga Baduy Lebak yang menjadi salah satu korban kebakaran.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni langsung bergerak cepat menangani dampak kebakaran di kampung Baduy Lebak.

"Saya sudah telepon Jaro Oom (kepala desa). Jaro juga akan komunikasi langsung dengan saya terkait dengan perkembangan di lapangan," kata Andra Soni, dikutip dari laman media sosial resminya, Jumat.

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Selain komunikasi dengan Jaro, Andra juga memberangkatkan tim, termasuk dari BPBD Provinsi Banten yang memitigasi dampak kebakaran yang terjadi pada salah satu kampung yang menjadi ikon Provinsi Banten tersebut.

"Kami ingin semuanya cepat ditangani, termasuk apa saja yang perlu dibantu segera," katanya menambahkan.

Saat komunikasi dengan Jaro Oom, Andra juga menanyakan apa yang perlu dibantu secepatnya dan yang mendesak.

Menurut Jaro, yang mendesak adalah terpal untuk membuat perlindungan bagi warga yang terdampak.

"Kalau terpal boleh, kalau yang berbentuk tenda nggak boleh," kata Jaro Oom saat komunikasi dengan Gubernur.

Di sisi lain, BPBD Kabupaten Lebak menyalurkan bantuan logistik untuk masyarakat Baduy yang menjadi korban kebakaran.

‎"Kita berharap bantuan itu dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Baduy korban kebakaran," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak, Suhada, di Lebak, Jumat (20/11).

‎Bantuan yang disalurkan di antaranya beras, lauk pauk, minuman kemasan, makanan camilan, dan lainnya.

‎Selain itu juga BPBD Lebak mendirikan tenda untuk menampung pengungsi korban kebakaran.

‎Warga Baduy korban kebakaran yang tinggal di Kampung Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak tercatat 34 kepala keluarga.