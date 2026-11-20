JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur. Tidak hanya menghadirkan akses pembiayaan, Bank Jatim juga aktif membuka peluang pasar dan memperluas jejaring bisnis UMKM agar mampu berkembang, naik kelas, serta bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam berbagai kegiatan Misi Dagang dan Investasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sejumlah wilayah Indonesia.

Di antaranya Tarakan, Medan, Aceh, Makassar, hingga Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Bank Jatim mengikutsertakan UMKM binaannya untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus menjajaki peluang kerja sama dengan calon pembeli, distributor, maupun mitra bisnis dari berbagai daerah.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menyampaika pengembangan UMKM membutuhkan dukungan menyeluruh. Menurutnya, akses permodalan memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah akses pasar, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jaringan usaha.

"Kami ingin menjadi jembatan bagi UMKM Jawa Timur untuk menemukan pasar baru, bertemu mitra bisnis potensial, dan memperluas skala usahanya. Karena itu, kami secara konsisten mendukung keikutsertaan UMKM binaan dalam misi dagang," ujarnya melalui siaran tertulis pada Jumat (20/11).

Menurut Winardi, keikutsertaan dalam misi dagang memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan pasar di luar daerah.

Momentum tersebut juga menjadi sarana bagi UMKM untuk memahami kebutuhan konsumen, melihat potensi pasar, serta meningkatkan daya saing produk agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Bank Jatim dalam mendorong UMKM agar tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga berani memperluas jangkauan bisnis ke berbagai wilayah Indonesia, bahkan membuka peluang untuk masuk ke pasar global.