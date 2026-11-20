JawaPos.com – PT Sukses Makmur Mandiri (SKM), anak usaha PT Triputra Agro Persada Tbk (TAP) menggelar program renovasi dan sanitasi (Pondasi) di wilayah operasional usaha sebagai bagian dari dukungan dalam melestarikan rumah adat dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Tidak hanya menyasar hunian masyarakat, Program yang menjadi bagian dari inisiatif TAP Untuk Negeri ini juga mendukung fasilitas dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari ruang kegiatan sosial budaya hingga pelayanan kesehatan dasar.

Meski memiliki fungsi yang berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang lebih layak, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat.

Yuni yang merupakan salah satu penerima manfaat program Pondasi yang ikembangkan PT SKM. Sepanjang 2026, SKM secara bertahap telah merenovasi 32 bangunan di sekitar wilayah operasional di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, mencakup rumah warga, rumah adat dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

“Sebelum direnovasi, kondisi rumah kami cukup memprihatinkan. Atap sering bocor saat hujan, beberapa bagian dinding sudah lapuk, dan kondisi lantai juga kurang layak. Kami sering merasa tidak nyaman, bahkan harus membatasi aktivitas ketika hujan turun. Sekarang rumah kami lebih layak dan nyaman berkat bantuan renovasi dari TAP,” ungkap Yuni.

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Renovasi di Sukamara merupakan bagian dari pelaksanaan program PONDASI yang menjangkau berbagai wilayah operasional TAP. Sepanjang 2026, program ini mencakup renovasi lebih dari 300 unit rumah dan fasilitas masyarakat, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal.

Peningkatan kualitas hunian juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya kebijakan perumahan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan perbaikan hunian sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” ucap Menteri Ara.

Di Desa Kenawan, Kabupaten Sukamara, renovasi juga menjangkau rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Sebelum diperbaiki, sejumlah bagian bangunan telah mengalami kerusakan. Melalui program PONDASI, SKM merenovasi rumah adat tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan masyarakat.