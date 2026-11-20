JawaPos.com – Peristiwa kebakaran di permukiman suku Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Banten, terjadi tiga hari setelah masyarakat adat Baduy menyatakan penolakan terhadap relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Senin (16/11) lalu.

Kebakaran dilaporkan terjadi pada Kamis (19/11) jelang tengah malam, sekitar pukul 23.30 WIB di Kampung Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.

Berdasarkan laporan terkini, jumlah bangunan yang terbakar mencapai 35 unit, mayoritas rumah penduduk, termasuk dua lumbung pangan warga.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih ditelusuri. Namun, berdasarkan informasi awal, api berasal dari atap salah satu rumah warga setempat.

‎Saat itu, warga Baduy sedang tidur lelap dan tidak sempat untuk memadamkan api yang cepat menjalar dan menyebar ke rumah-rumah lainnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini.

‎"30 kepala keluarga yang (rumahnya) terbakar kini mengungsi ke rumah saudara dan kerabatnya," ujar Jaro Oom.

Insiden kebakaran ini terjadi tak lama setelah isu Taman Nasional Ujung Kulon dan wacana pemindahan badak jawa mencuat.

Sebelumnya, Jaro sempat menegaskan sikap masyarakat Baduy soal pelindungan badak jawa di Ujung Kulon dan wacana relokasi ke Alas Purwo Jatim.

‎"Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Jaro Oom di Lebak, Senin (16/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

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‎Masyarakat Baduy, lanjut Jaro, mendukung pelestarian dan penguatan perlindungan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), karena populasinya terancam punah.

‎Selama bertahun-tahun, populasi badak jawa itu sudah menjadi kebanggaan masyarakat Banten, termasuk suku Baduy.

‎Karena itu, ia dan masyarakat Baduy berharap badak jawa itu tetap dipertahankan di habitatnya di TNUK.

Karena kawasan Ujung Kulon memang sangat sesuai dengan karakter binatang tersebut. Ditambah lagi terdapat pakan dan rawa-rawa serta kubangan alami.

‎"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," imbuh Jaro Oom.

Kejadian kebakaran di Kampung Baduy pernah beberapa kali terjadi di masa lampau.