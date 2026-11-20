JawaPos.com – Sejumlah pengusaha sound system menggelar aksi protes di depan Kantor Pemkab Jember awal pekan ini (16/11). Mereka menolak rencana pelarangan total sound horeg, tetapi tidak keberatan apabila pemerintah menerapkan pengaturan terhadap kegiatan tersebut.

Dikutip dari Radar Jember (Jawa Pos Group) Bupati Jember Muhammad Fawait menanggapi dinamika yang melibatkan kubu pro dan kontra di tengah masyarakat itu merupakan bukti sehatnya iklim demokrasi di Jember. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari alim ulama hingga para pengusaha Sound Horeg.

"Saya pikir demo itu adalah hal yang biasa dan itu menunjukkan bahwa demokrasi di Jember berjalan dengan baik," kata Gus Fawait dalam keterangan resminya Rabu (18/11) lalu.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tidak serta-merta melarang kegiatan sound horeg. Pemkab justru akan mencari jalan tengah dengan memperkuat aturan pelaksanaan agar aktivitas tersebut tidak mengganggu masyarakat.

Gus Fawait mengatakan polemik sound horeg sebenarnya sudah berlangsung sejak 2025. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa terkait larangan sound horeg. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur pada Agustus 2025.

Namun, menurut dia, pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam surat edaran tersebut. Sejumlah kegiatan sound horeg bahkan berlangsung hingga dini hari.

“Pelaksanaan sound horeg ini dilakukan sampai dini hari, sampai jam 07.00 pagi, jam 06.00 pagi. Itu dianggap sudah kebablasan,” ujar Fawait.

Dia mengungkapkan, keberatan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan kalangan pesantren dan sejumlah tokoh agama. Aspirasi itu diterima Pemkab Jember melalui surat maupun penyampaian secara langsung.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mempertimbangkan langkah pengaturan. Gus Fawait menegaskan, setiap kegiatan masyarakat, termasuk sound horeg yang dikemas dalam bentuk karnaval, tidak boleh sampai mengganggu ketenteraman warga.

“Pemkab Jember tetap akan mencari jalan tengah. Namun, pelaksanaan event apa pun, termasuk sound horeg, jangan sampai mengganggu banyak orang atau pihak-pihak yang merasa terganggu dengan jam pelaksanaan hingga dini hari,” tegasnya.

Selain persoalan waktu, Fawait juga menyoroti potensi dampak kegiatan sound horeg terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dia menyebut terdapat sejumlah kejadian yang perlu menjadi perhatian agar penyelenggaraan kegiatan tidak sampai membahayakan warga.

Terkait regulasi, Fawait menyebut batasan pelaksanaan sound horeg sebenarnya telah tercantum dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur yang diterbitkan pada Agustus 2025. Hanya saja, penerapan ketentuan tersebut di lapangan dinilai masih perlu diperkuat.

Pemkab Jember berencana mempertajam aturan tersebut melalui surat edaran bupati. Pengaturan nantinya mencakup sejumlah aspek, mulai lokasi hingga waktu pelaksanaan kegiatan.

“Kami ingin mempertajam surat edaran gubernur ini, memperkuat dengan surat edaran bupati untuk mengatur terkait masalah tempat, waktu, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Gus Fawait menambahkan, penyusunan aturan tersebut tidak bisa dilakukan Pemkab Jember sendiri. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat terkait.