JawaPos.com - Bupati Jember Muhammad Fawait mengajak para kader Posyandu untuk menjadi bagian dari gerakan pembangunan hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para kader Posyandu di Kecamatan Umbulsari pada Selasa (3/11).

Gus Fawait, sapaan Muhammad Fawait, mengajak para kader Posyandu untuk menjadi bagian dari gerakan pembangunan hingga tingkat desa.

“Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya tentang menyampaikan kebijakan, tetapi juga memastikan setiap program dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.

Gus Fawait menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Membangun Jember sendiri tidak bisa. Kita harus membangun bersama-sama, termasuk para guru dan kader Posyandu,” ungkapnya.

Ia juga menitipkan pesan agar para kader Posyandu turut menyampaikan berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember kepada masyarakat.

Salah satunya terkait akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, sehingga masyarakat memahami kemudahan memperoleh layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kesehatan perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan. Gus Fawait menyampaikan bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Jember memberikan beasiswa kepada 11 ribu anak untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Kesempatan tersebut, lanjut dia, perlu diketahui lebih luas oleh masyarakat. Karena itu, para kader diharapkan turut menyampaikan informasi mengenai program beasiswa agar semakin banyak anak Jember memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.