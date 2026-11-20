JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tinggi menangkap empat orang yang diduga melakukan penyelewengan dana di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kamis (20/11).

Mereka adalah Direktur Operasional Nurika Widyasanti, Direktur Keuangan dan SDM, Muhammad Nahroni, anggota Badan Pengawas Elliya Emi Suprapto, dan advokat Mohammad Ma’ruf dari kantor advokat Ma’ruf Syah and Partner.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja memaparkan, kejadian bermula pada Februari 2025.

Saat itu, Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, terkait adanya pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengelolaan Sewa Tenant.

“Tersangka NW dan MN, menghubungi EES lalu menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” papar I Gede Punia Atmaja.

Selanjutnya EES memperkenalkan NW dan MN, dengan Advokat MM, serta meminta untuk mengupayakan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ditutup. Guna keperluan pendampingan, lanjut I Gede Punia Atmaja, MM meminta biaya pendampingan atau Lawyer Fee, sebesar Rp100 juta.

“MM juga meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta, untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Uang dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Direksi PDTS KBS,” bebernya.

“NW dan MN memerintahkan kepada Sutini, selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada MM. Namun uang tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” imbuh I Gede Punia Atmaja.

I Gede Punia Atmaja menerangkan, situasi serupa juga terjadi pada bulan April 2025, Direksi Badan Pengawas PDTS KBS, diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Keuangan tahun 2013 sampai dengan 2024.

MM kembali mengajukan biaya pendampingan sebesar Rp 100 juta, dan meminta uang sebesar Rp 995 juta, yang kemudian disetujui kembali oleh NW, dan MN. Setelah itu permintaan uang tersangka MM naik, hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 Miliar.

“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Negeri Jawa Timur tetap berlanjut,” terangnya.

Menurut I Gede Punia Atmaja, guna mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, NW, MN, EES, dan MM, bersengkongkol dengan cara membuat perjanjian.

“Seolah olah ada kerja sama layanan jasa hukum, dengan membuat laporan, ulasan, menyusun Perjanjian Kerja Sama KBS fiktif, dan merancang kwitansi honorarium konsultan hukum, serta biaya pendamping layanan hukum litigasi,” urainya.

“Total biaya yang dilaporkan sebesar Rp 2,41 Miliar, dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan, dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah merupakan kegiatan yang sah,” sambung I Gede Punia Atmaja.

Selain itu juga terdapat modus pengeluaran kas PDTS KBS pada tahun 2025 sebesar Rp 707.775.022, dan tahun 2026 sebesar Rp 152.784.430, sebagai kegiatan operasional perusahaan, BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.