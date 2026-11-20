JawaPos.com – Kebakaran menghanguskan 19 rumah warga Badui Luar di Kampung Cipaler Babakan, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, dan memaksa 11 rumah lainnya dibongkar.

Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi pada Kamis (19/11) malam pukul 23.30 WIB.

‎"Kami menerima sementara ada 19 rumah hangus hingga rata dengan tanah dan 11 rumah lainnya terdampak, sehingga terpaksa dibongkar," kata Medi di Rangkasbitung, Lebak, Jumat (20/11) sebagaimana dilanksir dari Antara.

Hingga pagi ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab insiden kebakaran tersebut.

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Namun, berdasarkan informasi awal, api berasal dari salah satu atap rumah warga setempat.

‎Saat itu, warga Badui sedang tidur lelap dan tidak sempat untuk memadamkan api yang cepat menjalar dan menyebar ke rumah-rumah lainnya.

‎Untuk sementara, tercatat 30 rumah terdampak langsung kebakaran tersebut, terdiri atas 19 unit rumah hangus dan 11 unit rumah dibongkar.

‎Selain itu, dua lumbung pangan di desa Kanekes juga ikut terbakar, namun tidak ada korban jiwa.