JawaPos.com – Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah belum sepenuhnya diikuti jaminan keamanan pangan. Meski telah menjangkau 8,88 juta penerima manfaat, pemerintah provinsi mencatat 77 kejadian dugaan keracunan pangan dengan total 13.390 korban.

Data tersebut dipaparkan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Tengah Erna Widjiastuti dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11).

Erna mengatakan, hingga 10 November 2026, sebanyak 4.127 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penerima manfaat mencapai 8.887.268 orang atau sekitar 92,1 persen dari target 9.639.459 penerima.

Namun, tingginya cakupan penerima manfaat tersebut masih menyisakan persoalan dalam aspek keamanan pangan. Menurut Erna, perluasan layanan harus diikuti penguatan kualitas penyelenggaraan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

"Dari aspek pemenuhan standar layanan, tercatat 4.269 sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), 3.042 juru masak tersertifikasi, 2.149 sertifikasi halal, 664 sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta 43 sertifikasi ISO 45001," jelasnya.

Dia menilai, capaian sertifikasi tersebut tetap perlu diimbangi pengawasan menyeluruh terhadap kualitas makanan, kebersihan lingkungan, sanitasi dapur, dan pengelolaan limbah.

"Namun, perluasan jangkauan tersebut perlu diikuti penguatan kualitas layanan, kesiapan kelembagaan, dan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dan berkelanjutan. Salah satu perhatian penting adalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat 77 kejadian keracunan pangan dengan total 13.390 korban," kata Erna.

Menurutnya, penguatan kapasitas penyelenggara dan penerapan standar keamanan pangan menjadi penting agar program tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.

"Aspek tersebut menjadi penting agar program tidak hanya menjangkau semakin banyak masyarakat, tetapi juga memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya," imbuhnya.

Selain MBG, Bappeda Jawa Tengah juga memaparkan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 8.523 koperasi telah terbentuk. Namun, baru 5.427 koperasi yang beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi pembangunan fisik, tercatat 5.895 bangunan telah dibangun dan 4.261 di antaranya telah diverifikasi. Erna menilai, pembentukan koperasi dan pembangunan gedung belum cukup untuk memastikan program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.

"Keberhasilan KDKMP selanjutnya sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi mengembangkan kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing," ungkapnya.

Sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian meliputi ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi, sarana pendukung usaha, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan administrasi dan keuangan.

Selain itu, koperasi membutuhkan model bisnis yang tepat, akses permodalan, dan jaringan pemasaran. Penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan juga dinilai penting agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Pengelolaan yang profesional diperlukan agar KDKMP tidak berhenti pada pembentukan organisasi dan penyediaan bangunan, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu membuka peluang usaha serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat," paparnya.

Sementara itu, pada sektor kelautan dan perikanan, Jawa Tengah memiliki 47 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak lima lokasi merupakan penyelesaian pembangunan pada 2025, sedangkan 42 lokasi lainnya dikembangkan pada 2026. Total investasi yang dipaparkan mencapai Rp243,62 miliar.

Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga, tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang penyimpanan dingin, tambat labuh kapal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), koperasi perikanan, dan kantor pengelola.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti kesiapan pengelolaan agar fasilitas tidak sekadar menjadi bangunan fisik tanpa pemanfaatan optimal oleh masyarakat nelayan.

Erna menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, kelembagaan pengelola, dan akses pasar. Pengembangan KNMP juga perlu terhubung dengan rantai ekonomi perikanan, mulai dari produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Di sisi lain, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi persoalan keterbatasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), konflik agraria, tumpang tindih pemanfaatan dan kepemilikan lahan, serta tekanan alih fungsi lahan pertanian.

Erna memaparkan, sepanjang 2020–2025 terdapat 1.830 bidang sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kegiatan penataan akses yang melibatkan 1.960 orang.

Pada 2025, redistribusi tanah mencapai 1.050 bidang, sedangkan penataan akses diberikan kepada 3.700 kepala keluarga. Sementara itu, hingga 13 Juli 2026, sebanyak 26 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencapai 87 persen target perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan integrasi data pertanahan dinilai penting. Sinkronisasi antara LBS, LP2B, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan agar perlindungan lahan pertanian berjalan konsisten.

Di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 5,83 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 9,39 persen. Adapun inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 mencapai 2,99 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 3,23 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 122,82 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,31.

Erna mengatakan, perkembangan indikator makroekonomi tersebut perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

"Berbagai data dan perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa program prioritas nasional memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pelaksana, dan masyarakat menjadi penting agar setiap program berjalan saling mendukung," ungkapnya.

– Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah belum sepenuhnya diikuti jaminan keamanan pangan. Meski telah menjangkau 8,88 juta penerima manfaat, pemerintah provinsi mencatat 77 kejadian dugaan keracunan pangan dengan total 13.390 korban.

Data tersebut dipaparkan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Tengah Erna Widjiastuti dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11).

Erna mengatakan, hingga 10 November 2026, sebanyak 4.127 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah penerima manfaat mencapai 8.887.268 orang atau sekitar 92,1 persen dari target 9.639.459 penerima.

Namun, tingginya cakupan penerima manfaat tersebut masih menyisakan persoalan dalam aspek keamanan pangan. Menurut Erna, perluasan layanan harus diikuti penguatan kualitas penyelenggaraan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

"Dari aspek pemenuhan standar layanan, tercatat 4.269 sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), 3.042 juru masak tersertifikasi, 2.149 sertifikasi halal, 664 sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta 43 sertifikasi ISO 45001," jelasnya.

Dia menilai, capaian sertifikasi tersebut tetap perlu diimbangi pengawasan menyeluruh terhadap kualitas makanan, kebersihan lingkungan, sanitasi dapur, dan pengelolaan limbah.

"Namun, perluasan jangkauan tersebut perlu diikuti penguatan kualitas layanan, kesiapan kelembagaan, dan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dan berkelanjutan. Salah satu perhatian penting adalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat 77 kejadian keracunan pangan dengan total 13.390 korban," kata Erna.

Menurutnya, penguatan kapasitas penyelenggara dan penerapan standar keamanan pangan menjadi penting agar program tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.

"Aspek tersebut menjadi penting agar program tidak hanya menjangkau semakin banyak masyarakat, tetapi juga memberikan layanan yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya," imbuhnya.

Selain MBG, Bappeda Jawa Tengah juga memaparkan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 29 Oktober 2026, sebanyak 8.523 koperasi telah terbentuk. Namun, baru 5.427 koperasi yang beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi pembangunan fisik, tercatat 5.895 bangunan telah dibangun dan 4.261 di antaranya telah diverifikasi. Erna menilai, pembentukan koperasi dan pembangunan gedung belum cukup untuk memastikan program tersebut mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa.

"Keberhasilan KDKMP selanjutnya sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi mengembangkan kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing," ungkapnya.

Sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian meliputi ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi, sarana pendukung usaha, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan administrasi dan keuangan.

Selain itu, koperasi membutuhkan model bisnis yang tepat, akses permodalan, dan jaringan pemasaran. Penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan juga dinilai penting agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Pengelolaan yang profesional diperlukan agar KDKMP tidak berhenti pada pembentukan organisasi dan penyediaan bangunan, tetapi berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu membuka peluang usaha serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat," paparnya.

Sementara itu, pada sektor kelautan dan perikanan, Jawa Tengah memiliki 47 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak lima lokasi merupakan penyelesaian pembangunan pada 2025, sedangkan 42 lokasi lainnya dikembangkan pada 2026. Total investasi yang dipaparkan mencapai Rp243,62 miliar.

Fasilitas yang dibangun meliputi dermaga, tempat pendaratan ikan, pabrik es, gudang penyimpanan dingin, tambat labuh kapal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), koperasi perikanan, dan kantor pengelola.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti kesiapan pengelolaan agar fasilitas tidak sekadar menjadi bangunan fisik tanpa pemanfaatan optimal oleh masyarakat nelayan.

Erna menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, kelembagaan pengelola, dan akses pasar. Pengembangan KNMP juga perlu terhubung dengan rantai ekonomi perikanan, mulai dari produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Di sisi lain, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi persoalan keterbatasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), konflik agraria, tumpang tindih pemanfaatan dan kepemilikan lahan, serta tekanan alih fungsi lahan pertanian.

Erna memaparkan, sepanjang 2020–2025 terdapat 1.830 bidang sertifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kegiatan penataan akses yang melibatkan 1.960 orang.

Pada 2025, redistribusi tanah mencapai 1.050 bidang, sedangkan penataan akses diberikan kepada 3.700 kepala keluarga. Sementara itu, hingga 13 Juli 2026, sebanyak 26 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mencapai 87 persen target perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan integrasi data pertanahan dinilai penting. Sinkronisasi antara LBS, LP2B, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan agar perlindungan lahan pertanian berjalan konsisten.

Di tengah pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 5,83 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, menurun dibandingkan September 2025 sebesar 9,39 persen. Adapun inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 mencapai 2,99 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 3,23 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 122,82 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,31.

Erna mengatakan, perkembangan indikator makroekonomi tersebut perlu diikuti pemerataan manfaat pembangunan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.