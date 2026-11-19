JawaPos.com - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Diponegoro (UNDIP) memaparkan prototipe WebGIS SIMANTRA Ogan Ilir dalam Gelar Karya dan Paparan Akhir TEP UNDIP Tahun 2026 di Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (18/11).

Sistem ini dirancang untuk menautkan arsip transmigrasi dengan lokasi bidang tanah, riwayat penempatan, serta informasi penguasaan lahan di Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir.

Paparan tersebut menjadi bagian dari penyampaian capaian Program TEP 2026 yang melibatkan kerja sama Kementerian Transmigrasi RI dan UNDIP di kawasan Parit Rambutan, Telang, Kikim, serta Petata.

Penelusuran hak normatif transmigran membutuhkan kejelasan kaitan antara arsip, penerima lahan, dan kondisi bidang tanah di lapangan.

Selama kurang lebih empat bulan penugasan, tim TEP UNDIP Parit Rambutan menghimpun beragam dokumen untuk merangkai keterkaitan tersebut.

Ketua TEP UNDIP Parit Rambutan, Asnawi Manaf, mengungkapkan kendala utama yang dihadapi saat menelusuri dokumen lahan.

"Data-data itu ternyata ada tapi sepotong-sepotong dan tersebar di beberapa lembaga," ujar Asnawi.

Ia menambahkan bahwa dokumen yang ada harus dihubungkan secara tepat dengan nama pihak terkait dan bidang tanah di lapangan. Dengan begitu, riwayat lahan dapat ditelusuri secara runtut.

Pendekatan audit genealogis legal-spasial diterapkan tim untuk merunut riwayat bidang tanah sejak pembentukan kawasan dan pencadangan tanah. Penelusuran berlanjut hingga fase penempatan transmigran serta kondisi penguasaan lahan terkini.

Data dokumen tersebut dipadukan dengan pencocokan informasi warga dan data spasial sebagai dasar tindak lanjut bersama instansi terkait. Langkah ini membantu memastikan catatan administratif selaras dengan fakta di lapangan.

Pada 3 September 2026, tim menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir untuk menyelaraskan informasi sekaligus menyusun rencana aksi bersama.

Agenda berlanjut lewat tiga sesi klinik legal-spasial pada 18, 19, dan 24 September 2026 di Tanjung Pule serta Sungai Rambutan guna mencocokkan dokumen dan mencatat persoalan bidang tanah langsung bersama warga.

Cara Kerja Prototipe WebGIS SIMANTRA

Rangkaian penghimpunan arsip dan pencocokan data tersebut diolah menjadi prototipe SIMANTRA, singkatan dari Sistem Manajemen Arsip Terintegrasi Transmigrasi.

Aplikasi berbasis peta web ini menampilkan bidang tanah beserta informasi status legalitas dan riwayat dokumen pendukung.

Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan kode bidang maupun nama pihak terkait. Fitur tersebut mempermudah penelusuran data yang sebelumnya terpisah di berbagai berkas dan lokasi penyimpanan.

Harapan Perluasan ke Kawasan Transmigrasi Lain

Inovasi digital tim Parit Rambutan mendapat sambutan positif dari Plt. Kepala Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Ardiyanto.

Ia mengapresiasi upaya pengarsipan digital tersebut serta menegaskan pentingnya penguatan arsip dan data spasial transmigrasi.

"Dengan adanya web yang dikembangkan oleh tim ini, harapan kami tidak hanya di Kabupaten Ogan Ilir saja atau di lokasi UPT Parit Rambutan saja," ujar Ardiyanto.