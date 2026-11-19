JawaPos.com - Ancaman banjir tahunan menghantui warga Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Problem ini menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kesiapsiagaan bencana di Kantor Kecamatan Driyorejo, Mujid menegaskan pentingnya penguatan mitigasi, pembenahan drainase, serta kolaborasi lintas daerah guna menekan risiko banjir sebelum puncak musim hujan tiba. Mujid memaparkan Kecamatan Driyorejo memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap luapan Kali Lamong, Kali Apur, beserta anak sungainya.

Kondisi tersebut kian diperparah oleh elevasi Kali Surabaya yang posisinya lebih tinggi daripada aliran sungai di Driyorejo. Sehingga air hujan berintensitas tinggi mudah meluap menggenangi permukiman.

"Setiap tahun persoalan ini berulang. Karena itu, pemerintah desa harus benar-benar siap sebelum musim hujan, bukan hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi," tegas Mujid dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group) pada Kamis (19/11).

Sebagai langkah konkret penanganan banjir dari sisi infrastruktur, Mujid mendorong percepatan normalisasi Kali Apur beserta anak sungainya melalui pengawalan anggaran pemerintah daerah.

Selain itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk memperkuat koordinasi teknis dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Pasalnya, sejumlah infrastruktur saluran air, gorong-gorong, hingga jembatan berada di area perbatasan kedua daerah. Termasuk kawasan Waru Gunung dan Bangkingan.

Mujid juga menekankan penanganan banjir di kawasan industri tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Driyorejo diminta mengambil peran aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kontribusi sektor swasta tersebut menurutnya bisa diarahkan untuk mendukung kegiatan normalisasi saluran, penanganan sedimentasi, hingga pembangunan sumur resapan dan kolam retensi.

Di tingkat masyarakat, Mujid menginstruksikan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang ditopang keberadaan posko dan jalur evakuasi jelas, sistem peringatan dini berbasis warga, serta kesiapan logistik darurat.

Para kepala desa pun diimbau mengalokasikan anggaran kebencanaan melalui APBDes, membentuk tim relawan siaga bencana, mendata kelompok rentan, hingga menghidupkan kembali kerja bakti pembersihan saluran secara rutin bersama BPBD, tenaga kesehatan, dan TNI/Polri.