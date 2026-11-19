JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur berkolaborasi menggelar Upacara Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) ke-2 di Rutan Kelas I Surabaya, Kamis (19/11).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.05 WIB ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, dan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, beserta jajaran kedua kantor wilayah.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Novianto Sulastono memimpin jalannya prosesi yang berlangsung khidmat sebagai wujud soliditas dan komitmen pengabdian kedua institusi.

Usai upacara bendera, rangkaian acara dilanjutkan dengan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam momen tersebut, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyerahkan potongan tumpeng secara simbolis kepada Kakanwil Ditjenpas Jatim dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim. Prosesi ini merepresentasikan eratnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun pelayanan publik yang prima di Jawa Timur.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kinerja, panitia turut menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pegawai teladan di lingkungan IMIPAS serta para mitra kerja yang telah berkontribusi aktif mendukung tugas dan fungsi kementerian.

Salah satu mitra kerja yang menerima penghargaan tersebut adalah JawaPos.com. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto. JawaPos.com dinilai berkontribusi dalam mensosialisasikan program-program IMIPAS.

“Peringatan Hari Bakti IMIPAS ke-2 harus dijadikan pijakan strategis untuk memperkokoh semangat pengabdian dan sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan imigrasi,” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko.

Menurutnya, kekompakan kedua institusi merupakan kunci utama agar pelaksanaan tugas kementerian berjalan semakin optimal. "Kekompakan juga akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ujarnya.