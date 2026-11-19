JawaPos.com - Kepastian peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu membawa angin segar bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut positif kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran yang telah memberikan perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan para tenaga PPPK.

Menurut Gus Fawait, perubahan status tersebut bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Kebijakan itu menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian para tenaga PPPK yang selama ini turut menopang jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyebut, Pemkab Jember juga memiliki perjalanan panjang dalam memperjuangkan kepastian nasib para tenaga PPPK. Salah satu keputusan yang diambil pemerintah daerah adalah mempertahankan seluruh tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu meski kondisi keuangan daerah memiliki keterbatasan.

Gus Fawait menegaskan, Pemkab Jember tidak mengambil langkah merumahkan tenaga yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah memilih tetap mempertahankan mereka sembari memperjuangkan kepastian status kepegawaiannya.

“Di saat ruang fiskal kita terbatas, kita memutuskan untuk tidak merumahkan satu pun. Kita terus membersamai perjuangan kawan-kawan PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Alhamdulillah, hari ini mereka bisa kita antarkan menuju status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik,” ungkapnya.

Dia mengaku bersyukur karena para tenaga PPPK yang selama ini dipertahankan akhirnya mendapatkan harapan baru terkait masa depan kepegawaiannya.

Menurutnya, keberadaan mereka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Gus Fawait berharap peningkatan status tersebut nantinya menjadi motivasi bagi seluruh tenaga PPPK untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kepastian kesejahteraan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Atas kebijakan tersebut, Gus Fawait juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad serta seluruh pihak di pemerintah pusat yang turut memperjuangkan peningkatan status PPPK.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, serta seluruh jajaran pemerintah pusat. Selamat kepada seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ini menjadi hadiah terbaik sekaligus harapan baru bagi masa depan dan kesejahteraan keluarga,” tuturnya.