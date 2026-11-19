JawaPos.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah berpotensi menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan sejumlah kepala daerah karena dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menilai, memasukkan MBG sebagai komponen penilaian insentif fiskal merupakan langkah positif. Menurut dia, kebijakan tersebut bisa menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengawal program prioritas nasional, terutama dalam memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah dalam keterangannya.

Bupati Lahat tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya makanan yang berhasil didistribusikan kepada penerima manfaat. Aspek kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan bahan pangan, hingga proses pengolahan dan penyajian harus menjadi perhatian utama.

Ia menekankan, setiap dapur penyedia makanan perlu memenuhi standar kebersihan. Bahan pangan yang digunakan juga harus berkualitas dan dalam kondisi segar agar makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi.

"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujarnya.

Bursah berpandangan, pemerintah daerah yang mampu menjalankan MBG sesuai standar dan minim persoalan layak mendapatkan penghargaan melalui insentif fiskal. Sebaliknya, daerah yang masih memiliki banyak masalah dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi sebelum memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat.

"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," tegasnya.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat sejauh ini berjalan baik tanpa persoalan berarti. Bursah berharap capaian tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi pemerintah pusat.

"Di kabupaten kami berjalan dengan baik. Belum pernah terjadi ada masalah. Mudah-mudahan dapat insentif," katanya.

MBG Jadi Komponen Penilaian Insentif Fiskal Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi. Ia menilai, masuknya MBG dalam indikator penilaian insentif fiskal dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan program.

Menurut Benny, pemerintah kabupaten perlu memastikan distribusi makanan berjalan tertib, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya, dengan adanya insentif fiskal ini, pelaksanaan MBG di daerah bisa semakin baik, semakin tertib, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita di Kabupaten Kendal. Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru," kata Benny.

Ia menjelaskan, insentif fiskal merupakan instrumen pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema tersebut selama ini digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai target kinerja berdasarkan sejumlah indikator.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, serta pengentasan pengangguran.

Mulai penilaian untuk periode berikutnya, pelaksanaan MBG akan turut diperhitungkan sebagai salah satu komponen. Dengan demikian, keberhasilan daerah menjalankan program tersebut dapat menjadi nilai tambah dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Skema Baru BGN untuk MBG 2027 Diapresiasi Selain mendukung kebijakan insentif fiskal, Benny Karnadi juga memberikan apresiasi terhadap perubahan skema pelaksanaan MBG yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk 2027.

Menurut Benny, penyesuaian skema tersebut membuat distribusi program lebih merata dan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat di setiap daerah. Mekanisme penyaluran yang lebih selektif juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran.

"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini," ujarnya.

Benny menilai, kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan ketentuan terbaru BGN akan menjadi salah satu aspek penting dalam mengukur keberhasilan program ke depan.

Ia juga meluruskan bahwa insentif fiskal yang dimaksud bukan merupakan insentif khusus untuk program MBG. Program tersebut hanya menjadi salah satu komponen dalam penilaian kinerja daerah yang mencakup sejumlah indikator pembangunan lainnya.

"Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal," tegasnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, Benny menegaskan, keberhasilan MBG merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikawal secara serius. Ia sendiri mendapat tugas untuk memastikan pengawasan program di wilayahnya berjalan sesuai dengan kebijakan terbaru BGN.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan MBG saja belum cukup untuk menjamin suatu daerah memperoleh insentif fiskal. Pemerintah pusat tetap akan mempertimbangkan capaian indikator lainnya, termasuk penurunan stunting dan kemiskinan.

"Itu menjadi komponen karena misalkan MBG-nya bagus, tapi kemudian stuntingnya jelek, penurunan kemiskinannya jelek, ya tidak dapat insentif fiskal. Kita menyambut baik, artinya Pemkab memiliki tanggung jawab untuk suksesnya MBG di Kabupaten," katanya.

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