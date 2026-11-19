JawaPos.com – Upaya memulihkan ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjabtim terus diperkuat. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Sepakat dan penanaman kembali berbagai jenis tanaman bernilai ekonomis di kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kamis (19/11).

Pembangunan Rumah Sepakat tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Mayjen TNI Sriyanto. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi solusi permanen pengelolaan ekosistem gambut tahun 2026.

Selain itu, dilakukan penanaman bibit bambu jenis Betung serta peninjauan lokasi Water Intake. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan kawasan gambut yang sebelumnya terdampak kebakaran.

Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, penanaman kembali dilakukan sebagai langkah memulihkan ekosistem gambut sekaligus menekan potensi terjadinya karhutla pada masa mendatang.

Menurutnya, penanaman diprioritaskan pada lokasi yang sebelumnya mengalami kebakaran. Luas area penghijauan akan disesuaikan dengan lahan yang telah terbakar dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Penanaman kembali ini adalah pemulihan ekosistem gambut, agar karhutla ke depan tidak terjadi lagi. Setidaknya bisa mengurangi terjadinya karhutla dengan cara seperti ini," ujarnya.

"Kita melakukan penanaman tepat di lokasi terjadinya karhutla sebelumnya. Tanaman yang akan ditanam seluas lahan yang telah terbakar dan dilakukan secara bertahap," tuturnya.

Sriyanto menjelaskan, jenis tanaman yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. Selain bambu Betung, terdapat bibit nanas, jelutung dan sejumlah tanaman lainnya.

Ia menyebutkan, bambu Betung dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Bahkan, bambu tersebut dapat diolah menjadi bahan pengganti kayu untuk berbagai kebutuhan konstruksi dan produk furnitur.

"Kenapa memilih bambu, karena nilai ekonomisnya sangat bagus. Bambu ini bisa menggantikan kayu yang diproses, bahkan kekuatannya justru lebih kuat dari kayu jati," jelasnya.

Sriyanto menambahkan, keberhasilan pemulihan gambut tidak cukup hanya melalui kegiatan penanaman. Keterlibatan masyarakat sekitar juga diperlukan agar tanaman yang telah dikembangkan dapat dirawat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Karena itu, keberadaan Rumah Sepakat diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam menjaga kawasan gambut. Fasilitas tersebut nantinya difungsikan sebagai posko Masyarakat Peduli Api (MPA), tempat pemantauan titik panas dan muka air tanah, sekaligus penyimpanan peralatan pemadaman kebakaran.

Rumah Sepakat juga akan dimanfaatkan untuk kegiatan penyemaian bibit, perawatan sekat kanal, penanaman tanaman ramah gambut hingga edukasi pengelolaan lahan tanpa membakar.

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"Desa adalah garda terdepan. Masyarakat desa yang pertama melihat api, pertama merasakan asap, dan pertama bergerak memadamkan. Karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga gambut tetap basah dan mencegah terjadinya kebakaran," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Pemuda Ekonomi Hijau Indonesia (KPEHI), Agi Diantoro, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 300 ribu bibit tanaman untuk mendukung program penghijauan dan pemulihan lahan bekas kebakaran.

Penanaman tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi bersama BPGMN dan pemerintah daerah. Selain memulihkan lingkungan, program ini juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di desa penyangga kawasan gambut.

Menurut Agi, bambu memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Di antaranya plywood atau papan olahan bambu, bahan baku mebel dan furnitur, wallpaper hingga rencana pengembangan kusen rumah berbahan bambu.

"Harapannya ke depan tidak hanya menanam, tetapi bagaimana masyarakat desa penyangga di sekitar lahan gambut dapat menerima manfaat. Rencananya, pengusaha-pengusaha ekonomi hijau ini akan mendorong hilirisasi bambu agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat," jelasnya.