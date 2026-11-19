JawaPos.com - Arus bongkar muat komoditas pupuk di Pelabuhan Gresik mencatatkan lonjakan signifikan sepanjang 2026.

Berdasarkan catatan operasional PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik, volume komoditas pupuk yang ditangani pada periode Januari hingga Oktober 2026 menembus angka 1,14 juta ton, atau melesat sebesar 25,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Capaian positif ini sekaligus mengukuhkan posisi strategis Pelabuhan Gresik sebagai salah satu simpul logistik utama dalam menopang ketahanan dan distribusi komoditas sektor pertanian nasional.

"Pelabuhan Gresik tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas bongkar muat, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung rantai pasok dan pergerakan ekonomi," kata Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik, Sutopo, Kamis (19/11).

Mengacu pada data kinerja operasional perusahaan, volume bongkar muat pupuk di Pelabuhan Gresik sepanjang sepuluh bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan tajam.

Pada periode Januari-Oktober 2026 tercatat sebesar 1.144.422 ton. Melonjak 25,5 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya sebesar 911.903 ton.

Selain menjadi tulang punggung distribusi pupuk, Pelabuhan Gresik juga memegang peranan penting bagi rantai pasok industri perkayuan melalui bongkar muat kayu log.

Sepanjang Januari-Oktober 2026, volume kayu log yang ditangani mencapai 546.159 meter kubik, sedikit terkoreksi dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebesar 566.000 meter kubik.

Kendati demikian, kelancaran distribusi bahan baku kayu log tersebut tetap memberikan kontribusi vital bagi kesinambungan produksi industri dan pergerakan ekonomi di Kabupaten Gresik serta wilayah sekitarnya.

Sutopo menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga keandalan layanan kepelabuhanan bagi seluruh sektor strategis.

"Melalui pelayanan kepelabuhanan yang optimal, kami berupaya memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis, termasuk pupuk untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta mendukung kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Kabupaten Gresik," ujar Sutopo.

Guna mempertahankan momentum pertumbuhan ini, Pelindo Multi Terminal Branch Gresik terus memacu produktivitas bongkar muat.