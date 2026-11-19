JawaPos.com - Aksi pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal mencemari kawasan hutan Dusun Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sebanyak delapan truk tak dikenal diduga membuang material limbah jenis slag atau abu sisa peleburan aluminium di tiga titik berbeda di kawasan hutan konsesi Perhutani KPH Jombang, tepatnya di antara Petak 14A dan Petak 11.

Tumpukan limbah tersebut membentuk gundukan tinggi, memicu bau menyengat yang menusuk hidung, menutup akses jalan setapak, hingga mengancam ratusan tanaman produktif milik warga setempat.

Pembuangan limbah B3 ini pertama kali dipergoki oleh Sandi, seorang pengelola lahan hutan setempat, pada Selasa (17/11) pagi saat hendak menyadap getah karet.

"Pagi hari saat akan ke hutan untuk deres karet, saya melihat ada gundukan debu. Semakin saya dekati, baunya menusuk hidung," ujar Sandi, Kamis (19/11).

Akibat temuan tersebut, Sandi dan warga lainnya diliputi kecemasan karena paparan limbah beracun tersebut berisiko mematikan tanaman sumber penghidupan mereka, mulai dari 30 batang pohon kopi, 15 pohon durian, hingga 16 pohon karet di lahan garapannya.

Merespons temuan warga, tim gabungan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Perkumpulan Telapak Indonesia langsung menyisir lokasi pada Selasa (17/11) dan Rabu (18/11).

Saat mengecek tiga titik pembuangan, tim mencium aroma menyengat hingga membuat sejumlah anggota mual dan nyaris muntah.

Founder Ecoton, Prigi Arisandi mengungkapkan, berdasarkan penelusuran rekaman CCTV, delapan truk pengangkut limbah tersebut melintas dari arah Bareng dan Panglungan pada Senin (16/11) sekitar pukul 23.00 WIB, lalu membuang muatan di Carangwulung sekitar pukul 00.00 WIB.

Tumpukan slag aluminium itu bahkan longsor ke jurang sejauh 200 meter layaknya abu vulkanik dan merusak sekitar 120 batang tanaman kopi serta pohon pinus sadapan warga.

"Karakteristiknya itu dia seperti tepung abu-abu, kemudian mudah kena angin dia akan terbang, terus tumpukannya itu kalau kena air hujan dia akan mengeluarkan asap. Karena ada HCl, ada senyawa-senyawa asam yang kuat," beber Prigi.

Tak hanya rekaman CCTV, tim Ecoton juga menemukan bukti karung atau glangsing di lokasi pembuangan yang bertuliskan nama Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Ia menjelaskan, daerah tersebut dikenal memiliki aktivitas peleburan aluminium.

Juru Bicara Tim Ecoton, Amalia Fibrianty, mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas karena pembuangan limbah tanpa izin merupakan kejahatan lingkungan sesuai Pasal 60 dan Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun penjara serta denda hingga Rp 3 miliar.

"Harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Polisi harus gercep, jangan lelet," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, menyatakan pihaknya telah bersurat resmi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup serta mengimbau warga menjauhi area pembuangan sementara waktu.

"Kami berharap teman-teman Gakkum bisa lebih cepat menindaklanjuti karena ini berada di lingkungan daerah yang perlu kita lindungi, di Wonosalam," kata Miftahul.

Miftahul mengimbau warga menjauhi area pembuangan untuk sementara waktu lantaran kandungan racun dan asal-usul material belum diketahui.

"Kami belum bisa memastikan itu dari mana. Pasti nanti butuh penyelidikan lebih lanjut," katanya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Jombang, Iptu Susila, memastikan pihak kepolisian telah turun ke lapangan untuk mengusut tuntas pelaku pembuangan limbah berbahaya tersebut.