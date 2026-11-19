JawaPos.com - Bupati Siak Afni Zulkifli memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah memperbaiki penurunan badan jalan nasional di kawasan Simpang Obor, Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau.

Afni mengatakan, ruas Jalan Nasional Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton merupakan jalur strategis. Fungsinya sangat dibutuhkan untuk menopang pergerakan masyarakat dan distribusi barang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas respons cepat Bapak Menteri PU beserta jajarannya. Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian PU melalui BPJN Riau untuk memperbaiki jalan ini. Sepanjang 1,5 kilometer pada bagian depan sudah selesai dikerjakan. Namun, persoalan utama saat ini berada pada segmen sepanjang 150 meter yang kondisi tanahnya sangat labil,” ungkap Afni, Kamis (19/11).

Pemerintah Kabupaten Siak terus berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau serta berbagai pihak terkait untuk mendukung percepatan penanganan. Solusi jangka panjang diharapkan bisa segera dijalankan.

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Sementara, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional, terutama pada ruas yang memiliki peran penting bagi konektivitas dan perekonomian daerah.

“Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Jalan nasional merupakan jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik sehingga harus segera ditangani apabila terjadi gangguan,” ujar Dody.

Kementerian PU memutuskan membuat jalur alternatif sebagai solusi jangka pendek. Jalur ini dipastikan bisa dilewati oleh kendaraan roda dua dan roda empat.

Kajian masih dijalankan agar kendaraan berbobot besar juga bisa melintas. Sementara itu, untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU tengah melakukan penyelidikan kondisi tanah sebagai dasar penyusunan desain konstruksi permanen. Langkah ini diperlukan mengingat lokasi tersebut memiliki riwayat penurunan badan jalan dan genangan berulang.

Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara menambahkan, penanganan difokuskan pada segmen sepanjang sekitar 150 meter yang mengalami penurunan badan jalan lebih dari 80 sentimeter.

“Survei melalui pengeboran tanah dan pengujian CPTu saat ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik serta kondisi lapisan tanah dasar. Hasil penyelidikan tersebut akan menjadi dasar penyusunan desain konstruksi yang sesuai dengan kondisi geoteknik di lokasi, sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih tepat dan berkelanjutan,” jelas Yohanis.