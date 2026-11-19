JawaPos.com — Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mengapresiasi peran tokoh agama dan guru ngaji dari berbagai latar belakang dalam membangun karakter generasi muda serta menjaga kerukunan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan Bunga Desaku di Kantor Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Selasa (3/11/2026), dengan menekankan pendidikan agama sebagai fondasi menghadapi persoalan sosial.

Dalam pertemuan bersama tokoh agama, guru ngaji, dan masyarakat setempat, Gus Fawait menegaskan pentingnya memperkuat pendidikan berbasis nilai keagamaan sejak usia dini.

Menurutnya, berbagai persoalan kompleks yang muncul di tengah masyarakat, bahkan pada tingkat nasional, membutuhkan penyelesaian melalui penguatan karakter dan akhlak generasi penerus.

Kegiatan Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan tersebut menjadi ruang komunikasi langsung antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan masyarakat.

Melalui pertemuan ini, Gus Fawait ingin memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh kualitas sumber daya manusia.

Mengapa Gus Fawait Menempatkan Pendidikan Akhlak sebagai Prioritas?

Gus Fawait menilai pendidikan akhlak merupakan fondasi penting untuk membentuk generasi yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus tanggung jawab moral.

Pengetahuan akademis, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan pemahaman agama agar generasi muda mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pandangan tersebut disampaikan di hadapan para pendidik keagamaan yang selama ini berperan dalam membimbing masyarakat di lingkungan masing-masing.

Gus Fawait memandang pendidikan karakter tidak cukup hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan tokoh agama.

Keberadaan guru ngaji menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembentukan karakter tersebut karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Melalui kegiatan pembelajaran agama, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama dapat ditanamkan secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, penguatan pendidikan keagamaan juga berkaitan dengan upaya membangun masyarakat yang memiliki ketahanan moral.

Nilai-nilai agama diharapkan menjadi pegangan ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial maupun berbagai pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Ngaji dan Tokoh Agama dari Berbagai Latar Belakang Mendapat Apresiasi

Perhatian Gus Fawait dalam kegiatan Bunga Desaku di Umbulsari tidak hanya tertuju kepada guru ngaji, tetapi juga seluruh tokoh agama dari berbagai latar belakang keyakinan.

Ia mengapresiasi kontribusi para pendidik keagamaan dalam menjaga kehidupan masyarakat sekaligus membimbing generasi penerus agar tumbuh dengan karakter positif.

Gus Fawait menilai kelompok pengajian, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lintas agama memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Aktivitas tersebut menjadi sarana pembelajaran nilai spiritual sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang.

Apresiasi kepada tokoh agama juga memperlihatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Jember terhadap kontribusi pendidikan nonformal dalam kehidupan masyarakat.

Peran para pendidik keagamaan dipandang penting karena pembinaan karakter berlangsung melalui interaksi sehari-hari, bukan semata-mata melalui kegiatan belajar di ruang kelas.

Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan berbagai kelompok keagamaan menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Gus Fawait berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara sehingga perbedaan keyakinan tidak menghalangi masyarakat untuk berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Jember.

Pemkab Jember Berkomitmen Mendukung Kegiatan Keagamaan

Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan para pendidik keagamaan dan tokoh masyarakat.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong keberlangsungan kegiatan rohani yang memiliki manfaat bagi pembentukan karakter serta kehidupan sosial warga.

"Dengan semakin maraknya majelis ilmu dan pengajian, diharapkan Kabupaten Jember senantiasa dilimpahi keberkahan dan kemakmuran," kata Gus Fawait.

Pernyataan tersebut menunjukkan harapan Gus Fawait agar kegiatan keagamaan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Majelis ilmu dan pengajian tidak hanya dipandang sebagai tempat memperdalam pengetahuan agama, tetapi juga sebagai ruang mempererat hubungan antarwarga.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh agama, pembinaan masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Gus Fawait menempatkan kerja sama tersebut sebagai bagian penting dari pembangunan manusia yang berorientasi pada kualitas pendidikan, moral, dan kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan Bunga Desaku di Desa Sukoreno sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah daerah mendekatkan komunikasi dengan kelompok masyarakat yang berperan dalam pendidikan keagamaan.

Kehadiran tokoh agama dan guru ngaji memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyampaikan arah pembangunan sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Gus Fawait Ajak Masyarakat Doakan Presiden Prabowo dan Jaga Persatuan

Selain menyoroti pendidikan karakter di Kabupaten Jember, Gus Fawait mengajak masyarakat untuk mendoakan para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah pusat.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pesan kebangsaan mengenai pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Gus Fawait, persatuan dan kesatuan menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju.

Semangat kebangsaan yang didukung nilai-nilai keagamaan diharapkan mampu memperkuat hubungan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.

"Semangat kebersamaan yang berakar dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan keagamaan diyakini menjadi kunci utama dalam membawa bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, menjadi daerah yang semakin unggul dan disegani," pungkasnya.

Pesan tersebut menjadi penutup arahannya dalam pertemuan bersama tokoh agama dan guru ngaji di Kecamatan Umbulsari.

Gus Fawait menekankan pentingnya menjaga hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan para pemuka agama agar pembangunan daerah berjalan dengan semangat kebersamaan.

Pertemuan di Desa Sukoreno juga menegaskan posisi pendidikan keagamaan sebagai salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas generasi penerus.

Melalui penguatan akhlak, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, dan pemeliharaan persatuan, Gus Fawait berharap masyarakat Jember dapat tumbuh menjadi komunitas yang semakin berkualitas.

Bagi para tokoh agama dan guru ngaji, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengakuan terhadap peran mereka dalam kehidupan sosial masyarakat.