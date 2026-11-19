JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember berhasil meraih Sertifikat ISO 27001:2022 sebagai pengakuan atas penerapan sistem manajemen keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan apresiasi pemerintah kabupaten/kota di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Rabu (4/11/2026), sekaligus memperkuat komitmen perlindungan data pribadi masyarakat Jember.

Capaian tersebut menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di tengah berkembangnya layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Penerapan standar keamanan informasi internasional ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan data sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Keberhasilan Disdukcapil Jember memperoleh sertifikasi tersebut juga menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Sebab, data kependudukan merupakan informasi pribadi yang membutuhkan perlindungan ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Apa Arti Sertifikat ISO 27001:2022 bagi Disdukcapil Jember? Sertifikat ISO 27001:2022 menjadi pengakuan terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan Disdukcapil Jember. Standar internasional tersebut berkaitan dengan pengelolaan risiko keamanan informasi, perlindungan data, serta penerapan mekanisme pengendalian untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.

Bagi Disdukcapil Jember, sertifikasi ini memiliki arti penting karena pelayanan administrasi kependudukan berkaitan langsung dengan informasi pribadi masyarakat. Pengelolaan data yang aman menjadi kebutuhan mendasar agar pelayanan dapat berlangsung secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan ISO 27001:2022 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola internal organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Melalui sistem manajemen yang terstandarisasi, pengelolaan informasi diharapkan semakin tertib dan memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Tidak hanya berorientasi pada kemudahan akses layanan, pemerintah daerah juga menempatkan keamanan informasi sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bambang Saputro Ungkap Kunci Keberhasilan Raih Sertifikasi Internasional Kepala Disdukcapil Jember, Bambang Saputro, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan instansinya memperoleh Sertifikat ISO 27001:2022. Dia juga mengapresiasi dukungan Bupati Jember Muhammad Fawait serta kerja sama seluruh pegawai dalam menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Alhamdulillah, tentunya keberhasilan meraih sertifikat ISO 27001:2022 ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak, khususnya seluruh pegawai Disdukcapil yang telah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku untuk menjaga keamanan data kependudukan,” ujarnya.

Menurut Bambang, konsistensi pegawai dalam menjalankan prosedur kerja menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan informasi kependudukan.

Baca Juga:Pemkab Jember Dorong Pembinaan Atlet Muda melalui Kejuaraan Atletik Piala Bupati 2026

Penerapan SOP juga diperlukan untuk memastikan setiap proses pelayanan memiliki pedoman yang jelas, terutama ketika berhubungan dengan pengelolaan data masyarakat. Dukungan pemerintah daerah turut menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen organisasi terhadap keamanan informasi.

Dengan keterlibatan seluruh unsur pelayanan, penerapan standar keamanan diharapkan tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi, tetapi terus dijalankan dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.

Bambang menegaskan penerapan standar internasional tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Perhatian khusus diberikan pada penguatan keamanan informasi dalam layanan digital yang semakin menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.

Bagaimana Disdukcapil Jember Melindungi Data Kependudukan Masyarakat? Disdukcapil Jember berkomitmen memperkuat sistem keamanan informasi melalui pengendalian akses, mitigasi risiko digital, dan pengawasan pengelolaan data kependudukan. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga informasi pribadi masyarakat agar tetap terlindungi selama proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

“Dengan menerapkan ISO 27001:2022 dalam layanan administrasi kependudukan berbasis digital, kami berupaya memperkuat tata kelola keamanan informasi serta melindungi data-data kependudukan masyarakat,” ungkap Bambang.

Pernyataan tersebut menegaskan keamanan data bukan sekadar pelengkap dalam pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi. Perlindungan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.

Pengendalian akses data menjadi salah satu perhatian penting agar informasi kependudukan hanya dapat dikelola sesuai kewenangan yang ditetapkan.

Sementara itu, mitigasi risiko keamanan digital diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi kerahasiaan maupun keamanan informasi. Pengawasan terhadap pengelolaan data juga menjadi bagian dari komitmen Disdukcapil Jember dalam menjaga kualitas sistem keamanan informasi.

Melalui penerapan standar ISO 27001:2022, instansi tersebut berupaya membangun pengelolaan informasi yang lebih terstruktur sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan. Meski demikian, sertifikasi keamanan informasi tetap membutuhkan konsistensi penerapan dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Karena itu, keberhasilan memperoleh sertifikat menjadi pijakan untuk terus meningkatkan pengelolaan keamanan data kependudukan di Kabupaten Jember.

Layanan Digital Makin Diperkuat, Masyarakat Diimbau Gunakan Kanal Resmi Disdukcapil Jember mengajak masyarakat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan melalui kanal resmi yang telah disediakan pemerintah daerah. Imbauan tersebut juga berlaku bagi penggunaan layanan digital dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi.

Penggunaan kanal resmi menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan melalui jalur yang tepat. Di sisi lain, kesadaran menjaga kerahasiaan data pribadi tetap diperlukan agar pemanfaatan teknologi pelayanan tidak menimbulkan risiko yang sebenarnya dapat dihindari.

Keberhasilan meraih Sertifikat ISO 27001:2022 diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Jember. Sertifikasi ini sekaligus menjadi dorongan bagi instansi tersebut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi seiring berkembangnya kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan.