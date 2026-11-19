JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar napak tilas perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini menjadi semakin istimewa setelah tokoh perjuangan asal Jember tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, sekaligus menjadi momentum mengajak generasi muda meneruskan nilai kepahlawanan melalui tindakan nyata.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jember.

Pengakuan negara terhadap perjuangan putra daerah tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjaga warisan sejarah dan menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi penerus.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan.

Pemkab Jember ingin menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat pentingnya keberanian, pengorbanan, persatuan, dan pengabdian dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Jember Jadi Momentum Bersejarah

Rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Jember diawali dengan upacara yang berlangsung di Alun-Alun Jember, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus penguatan nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Komandan Secaba Rindam V/Brawijaya, Letkol Inf. Yunif Risa Putra, S.Hub.Int., bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Ia membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan keteladanan para pahlawan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang melalui upacara, tetapi perlu diwujudkan melalui kepedulian sosial, kerja nyata, dan kontribusi bagi masyarakat.

Nilai keberanian, persatuan, pengabdian, dan kerelaan mendahulukan kepentingan bangsa menjadi pesan utama dalam amanat tersebut.

Warisan perjuangan para pahlawan diharapkan mampu menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif membangun Indonesia.

Napak Tilas Letkol Muhammad Sroedji Bukan Sekadar Mengenang Sejarah

Seusai pelaksanaan upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian peringatan dengan membuka kegiatan napak tilas perjuangan Letkol Muhammad Sroedji.

Pembukaan kegiatan tersebut dilakukan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Achmad Imam Fauzi.

Napak tilas melibatkan berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Pesertanya terdiri atas unsur TNI, Polri, aparatur sipil, TP3D, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pemuda, dan masyarakat.

Keterlibatan berbagai kelompok tersebut memperlihatkan upaya bersama untuk menjaga ingatan kolektif terhadap perjuangan Letkol Muhammad Sroedji.

Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu mempertemukan semangat kepahlawanan masa lalu dengan tanggung jawab generasi sekarang.

Achmad Imam Fauzi menilai napak tilas tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji di Jakarta.

Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi kebanggaan bagi Pemkab Jember, keluarga besar almarhum, dan seluruh masyarakat Kabupaten Jember.

Ia mengingatkan peserta agar tidak memandang napak tilas sebatas aktivitas berjalan menyusuri jejak sejarah perjuangan.

Ada pesan mendalam mengenai pengorbanan dan nasionalisme yang perlu dipahami serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.

“Napak tilas itu bukan persoalan jalan semata, tetapi bagaimana kita menarik nilai-nilai kejuangan dari masa lalu, kemudian menumbuhkan harapan untuk masa depan. Ada semangat rela berkorban, serta semangat menegakkan nasionalisme,” ungkapnya.

Gelar Pahlawan Nasional Jadi Kebanggaan Sekaligus Tanggung Jawab

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji menjadi pengakuan negara terhadap pengabdian dan perjuangannya bagi Indonesia.

Bagi masyarakat Jember, penghormatan tersebut sekaligus menghadirkan tanggung jawab moral untuk memastikan nilai perjuangannya tetap hidup lintas generasi.

Achmad Imam Fauzi menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai simbol kebanggaan daerah semata.

Generasi penerus perlu memahami makna perjuangan Letkol Muhammad Sroedji agar keteladanannya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pahlawan boleh tiada, tetapi nilai-nilai kejuangannya harus terus tumbuh dan berkembang sampai akhir hayat kita. Inilah yang harus dipelajari generasi muda, agar semangat perjuangan beliau tidak berhenti sebagai cerita sejarah, tetapi terus hidup dalam tindakan nyata,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan pentingnya pendidikan karakter dan penanaman nasionalisme kepada generasi muda Kabupaten Jember.

Mengenal sejarah perjuangan tokoh daerah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mengenai arti pengabdian, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap bangsa.

Pemkab Jember juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji.

Penghargaan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan panjang sekaligus pengingat pentingnya menjaga warisan kepahlawanan.

Generasi Muda Jember Diajak Melanjutkan Perjuangan Lewat Aksi Nyata

Melalui peringatan Hari Pahlawan dan napak tilas Letkol Muhammad Sroedji, Pemkab Jember mengajak generasi muda menjadikan sejarah sebagai sumber inspirasi.

Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan tidak berhenti dalam cerita masa lalu, tetapi berkembang menjadi tindakan positif untuk kemajuan daerah.

Pengabdian pada masa sekarang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi sesuai kemampuan dan peran masing-masing individu.

Kepedulian terhadap sesama, semangat persatuan, dan kesediaan bekerja demi kepentingan bersama menjadi bagian dari nilai kepahlawanan yang tetap relevan.

Kegiatan napak tilas juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara masyarakat dengan sejarah perjuangan tokoh daerahnya.

Melalui pengalaman mengenang jejak perjuangan, generasi muda diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga persatuan dan menghargai pengorbanan para pendahulu.

Bagi Pemkab Jember, penghormatan terhadap Letkol Muhammad Sroedji harus berjalan beriringan dengan upaya membangun masa depan masyarakat yang lebih baik.