JawaPos.com – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mengingatkan masyarakat agar tidak menjual bantuan pemerintah yang telah diterima.

Bantuan berupa gerobak usaha dan alat pertanian seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan penerima.

Pesan tersebut disampaikan saat bertemu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang mlijo dalam program Bunga Desaku di Balai Desa Pondokjoyo, Kecamatan Semboro, Senin (9/11/2026).

Gus Fawait menyoroti adanya bantuan pemerintah yang justru dijual kembali tidak lama setelah diterima. Bahkan, praktik tersebut ditemukan melalui penawaran barang di media sosial.

"Kerap ditemukan kasus bantuan seperti gerobak usaha atau alat pertanian yang baru diterima, namun langsung dijual kembali dalam waktu singkat di media sosial," ujarnya.

Menurutnya, bantuan pemerintah harus dimanfaatkan sesuai tujuan awal. Gerobak usaha diharapkan bisa membantu pedagang menjalankan kegiatan ekonomi, sedangkan alat pertanian dapat menunjang produktivitas petani.

Karena itu, masyarakat diminta ikut mengawasi penyaluran dan penggunaan bantuan agar tepat sasaran. Dengan begitu, program pemberdayaan ekonomi bisa memberikan manfaat lebih besar bagi warga.

Gus Fawait Tegaskan Pengobatan Gratis di Jember

Selain membahas bantuan usaha, Gus Fawait juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.

Ia menegaskan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitas tersebut juga mencakup pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, mulai dari pemeriksaan kehamilan hingga persalinan. Layanan persalinan meliputi persalinan normal maupun operasi sesar sesuai kebutuhan medis.

Gus Fawait berharap masyarakat mengetahui fasilitas kesehatan yang tersedia dan tidak menunda pengobatan karena terkendala biaya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta warga segera melaporkan jika menemukan kendala pelayanan publik, terutama di kantor kecamatan maupun puskesmas.

Laporan tersebut diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Jember untuk memperbaiki kualitas pelayanan.