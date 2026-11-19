

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur pada periode 18 hingga 27 November 2026.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan mengungkapkan adanya perkembangan dinamika atmosfer signifikan yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan secara fluktuatif dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam 10 hari ke depan.

Taufiq menjelaskan, wilayah Jatim saat ini tengah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Kondisi cuaca ekstrem dipicu melintasnya gangguan gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) di atas wilayah Jawa Timur secara spasial.

"Fenomena tersebut turut diperkuat oleh tingginya kelembapan udara pada lapisan bawah hingga atas, hangatnya suhu muka laut di perairan Selat Madura, serta atmosfer yang labil," kata Taufiq melalui siaran resminya, Kamis (19/11).

Taufiq menegaskan, kombinasi faktor-faktor yang ada, memicu pertumbuhan awan-awan konvektif penghasil hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang sesaat.

BMKG Juanda memetakan sebanyak 30 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada periode 18-27 November 2026.

Derah-daerah yang dimaksud meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu, Blitar, Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Magetan, dan Ngawi.