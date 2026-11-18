JawaPos.com - Penampilan grup musik tongtong Sumenep Angin Ribut di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada GP Mandalika tak hanya memukau ribuan pasang mata. Dentuman musik dari Kota Keris itu juga meninggalkan kesan mendalam bagi warga lokal Lombok.

Salah satunya dirasakan Tika Aisya Ramania, seorang pelajar SMK di Kota Mataram. Ia menjadi salah satu penonton yang beruntung menyaksikan langsung penampilan Angin Ribut dalam acara Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026. ”Pertama lihat, bagus banget. Musiknya nyaring tapi tidak bising,” ujar Tika mengapresiasi.

Menurut siswi asal Mataram itu, alunan musik tongtong Sumenep sangat berbeda dengan musik kekinian yang sering ia dengar. Musiknya dinamis, tidak monoton, sehingga penonton tetap fokus dan tidak mudah bosan.

”Alunan musiknya tidak monoton. Tidak bikin bosan. Tetap fokus. Ada naik turun nadanya. Apa itu, apa itu? Jadi heboh, ramai,” katanya.

Tika bahkan membandingkan musik tongtong dengan fenomena sound horeg yang viral. Bagi dia, tongtong jauh lebih nyaman di telinga dan enak didengar.

”Lebih bagus kayak gini daripada yang kayak sound horeg. Lebih enak didengar. Kalau sound horeg kan telinga sakit, dada sakit. Kalau ini alunannya pas,” tegasnya.

Pelajar SMK tersebut mengaku awalnya penasaran. Sebab, dekorasi dan sajian musik seperti itu tidak pernah ada di Lombok. Apalagi dengan kereta kencana dominan biru dan kuda hias yang megah.

”Itu apa ya? Kok asyik ya? Dari mana ya? Pasti penasaran. Nonton dengan rasa penasaran, tumben bagus begini dekorasinya, soalnya di Lombok tidak ada kayak gini. Dekorasi warna biru bagus,” ungkap Tika dalam ombrolan dengan pengurus Paguyuban Tongtong Sumenep (Patots) Benny Dermawan sore itu.

Kekompakan para penabuh, tiupan saronen, dan gerakan penari yang energik membuat Tika dan ribuan pasang mata betah berlama-lama. Dia menilai penampilan Angin Ribut sangat apik dan berkelas internasional. ”Bagus banget deh pokoknya. Asyik banget, seru banget,” puji pelajar pecinta seni tersebut.

Tak hanya menikmati, Tika juga berharap musik tongtong Sumenep bisa kembali tampil di Lombok. Dia bahkan membayangkan jika ada kolaborasi alat musik Lombok dan dengan tongtong Sumenep. ”Bisa kolaborasi tapi butuh proses. Kolaborasi Pulau Lombok dan Pulau Garam pasti enak,” ujarnya penuh harap.