JawaPos.com - Grup musik tradisional tongtong asal Sumenep, Angin Ribut, sukses mengguncang publik internasional saat tampil dalam ajang Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penampilan spektakuler grup musik kebanggaan warga Kecamatan Pasongsongan itu membuat kawasan Teras Udayana bergemuruh.

Kemeriahan itu tidak hanya didominasi deru knalpot para pebalap MotoGP, melainkan juga berpadu harmonis dengan tabuhan tongtong, tiupan saronen, terompet, serta alunan instrumen musik dari atas kereta hias khas Angin Ribut.

Irama rancak dari berbagai alat musik tradisional tersebut semakin memukau ribuan pasang mata berkat kolaborasi gerakan enerjik para penari dari Sanggar Tari Abinar dan Sanggar Tari Pottre Angin. Wisatawan asing hingga warga lokal tampak terpikat menyaksikan atraksi seni khas Kota Keris tersebut.

Di tengah kerumunan ribuan penonton, tampak pula puluhan perantau asal Madura yang merintis usaha di Pulau Lombok. Salah satunya adalah Fathor Bari, pengusaha daging ayam potong asal Kecamatan Guluk-Guluk yang telah sembilan tahun menetap di Mataram.

Fathor mengaku sengaja meluangkan waktu bersama keluarga dan sesama perantau Sumenep demi menyaksikan langsung pertunjukan kesenian tanah kelahirannya.

"Senang bisa datang menyaksikan langsung. Alhamdulillah bisa mengobati rindu kampung halaman. Selain warga Mataram dan wisatawan asing, banyak saudara-saudara dari Sumenep yang tinggal di sini hadir nonton Angin Ribut," ungkap Fathor.

Merespons kesuksesan tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melestarikan sekaligus mempromosikan seni budaya daerah ke kancah yang lebih luas.

Menurut Bupati Fauzi, keberhasilan Angin Ribut memeriahkan Parade MotoGP Mandalika 2026 menjadi modal berharga untuk membawa musik tongtong go internasional dan tampil di berbagai perhelatan luar negeri.