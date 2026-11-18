JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus berupaya melakukan pemerataan pelayanan publik hingga tingkat desa. Salah satu upayanya dilakukan dengan melibatkan ketua RT dan RW untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diketahui sekaligus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait saat bertemu dengan para ketua RT dan RW di Balai Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, dalam rangkaian kegiatan Bunga Desaku, Senin (9/11). Dalam kesempatan itu, Gus Fawait, meminta pengurus RT dan RW menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Mereka diharapkan tidak hanya menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Tetapi juga aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing.

Salah satu perhatian utama Pemkab Jember adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya. Gus Fawait menegaskan, kondisi ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi warga untuk menunda atau bahkan mengurungkan niat berobat.

Jaminan pelayanan tersebut juga mencakup kebutuhan kesehatan ibu hamil, mulai pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan sesuai ketentuan program yang berlaku.

“Pokoknya, warga Jember kalau sakit harus bisa berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tanpa terkendala biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berobat hanya karena tidak punya biaya. Termasuk ibu-ibu hamil, pemeriksaan dan persalinannya juga mendapatkan pelayanan gratis. Yang terpenting masyarakat sehat,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, kemudahan mengurus dokumen kependudukan turut menjadi perhatian. Pemkab Jember menghadirkan inovasi PETA Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP Elektronik di Kecamatan.

Melalui program tersebut, warga bisa mengurus pencetakan KTP elektronik dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya di kantor kecamatan tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Upaya mempercepat pelayanan itu didukung ketersediaan sekitar 89 ribu keping blangko KTP elektronik. "Jumlah tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi antrean pencetakan KTP yang sebelumnya sempat mencapai sekitar 62.000 warga," tambahnya.

Gus Fawait juga mengingatkan bahwa seluruh pengurusan administrasi kependudukan harus bebas biaya. Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar maupun kendala dalam mendapatkan pelayanan. Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal Wadul Gus’e.

Pemkab Jember juga memangkas tahapan pengurusan perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan. Melalui kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri Jember, pelayanan persidangan kini dapat dilakukan langsung di kantor Dispendukcapil setiap dua minggu sekali, tepatnya pada Jumat.