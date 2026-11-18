JawaPos.com - Ruas Jalan Nasional Takengon–Gayo Lues di Desa Kemerleng, Kabupaten Aceh Tengah dipastikan sudah bisa dilewati kembali oleh kendaraan. Jalur ini sebelumnya terputus akibat longsor pada Sabtu (14/11).

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat menangani material longsor. Material berasal dari lereng yang mengalami pergerakan sehingga tanah dan batu-batu berukuran besar menutup badan jalan.

Panjang material longsoran mencapai sekitar 100 meter. Kondisi ini sempat mengganggu kelancaran lalu lintas pada ruas strategis penghubung Takengon–Gayo Lues.

Kini jalur tersebut sudah bisa digunakan secara fungsional. Kendaraan roda empat juga bisa melintas.

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Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya mengoptimalkan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan sumber daya infrastruktur untuk memastikan konektivitas jalan tetap terjaga, terutama ketika terjadi bencana alam.

“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Jalan nasional merupakan jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik sehingga harus segera ditangani apabila terjadi gangguan,” kata Dody, Rabu (18/11).

Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar lokasi longsor sebagai langkah antisipasi terhadap potensi longsor susulan, karena intensitas hujan saat ini masih tinggi.