JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro fiktif pada salah satu bank BUMN cabang Jember periode 2021-2023.

Mereka masing-masing ialah berinisial A, sebagai ketua Pokmas Titipan Barokah, JAV selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, AP, selaku mantan PGS BNI Kaliasat dan ASH, Direktur CV. Karomah Jaya Mandiri.

“Modusnya adalah penyalahgunaan terhadap penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama dengan Pimpinan Bank, menyalahgunakan kewenangannya, memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp 105 juta,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja, Rabu (18/11/2026).

I Gede menjelaskan dalam prosesnya, para tersangka meminjam identitas warga yang bukan petani atau pemilik usaha untuk mencairkan dana KUR.

Mereka diminta menandatangani perjanjian kredit. Setelah dana cair, pemilik identitas diberikan sejumlah uang sebesar Rp 50.000, dan sembako.

“Calon debitur KUR Mikro yang direkomendasikan, tidak memenuhi syarat sebagai debitur KUR karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif dan layak,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pelaku mendapatkan nama calon debitur dengan cara meminta bantuan kepada orang sekitar, untuk mencari orang yang dapat dipinjam identitasnya, dengan alasan akan mendapat bantuan sosial.

“Kelengkapan dokumen tidak diverifikasi dengan sebenarnya, karena secepatnya diproses dan direalisasikan,” imbuhnya.

I Gede mengatakan perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan negara rugi Rp 2,9 miliar.

“Jumlah tersebut juga bagian dari kerugian keuangan negara sebanyak Rp 41,4 Miliar, sebagaimana penghitungan dari BPKP Perwakilan Jawa Timur,” sebutnya.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka melanggar pasal 603 jis pasal 20 huruf A atau huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jis pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999

Para ersangka itu juga disangkakan pasal 3 jis pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan Undang-Undang 31 1999, jis pasal 20 huruf A atau huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung tanggal 9 Juli 2006 sampai dengan 28 Juli 2006,” tandas I Gede Punia Atmaja.

Dengan ditetapkannya tersangka baru. Maka total keseluruhan pelaku berjumlah sembilan orang.

Sebelumnya, Kejati Jatim telah menahan 5 tersangka dalam perkara ini. Yakni HN, selaku Collection Agent PT Miram, MFH, sebagai Pemimpin Kantor Cabang salah satu Bank BUMN di Jember tahun 2021-2023.