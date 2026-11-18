JawaPos.com - Gejolak geopolitik berpengaruh terhadap dinamika harga energi global. Kondisi ini bisa berdampak pada kedaulatan energi nasional. Mengantisipasi itu, Indonesia perlu mencari peluang dan mengoptimalkan potensi agar bisa memiliki kedaulatan energi.

Sekretaris Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI) Jawa Tengah, Sapto Widodo menuturkan, ketergantungan terhadap sumber energi fosil membuat pemenuhan kebutuhan energi Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi global, termasuk gejolak geopolitik dan dinamika harga energi internasional.

“Untuk itu, optimalisasi sumber energi yang tersedia di dalam negeri menjadi bagian penting dari strategi kemandirian energi," kata Sapto Widodo baru-baru ini.

Pemikiran itu disampaikan Sapto Widodo dalam diskusi KAHMI Jawa Tengah di Semarang akhir pekan lalu. Diskusi itu bertajuk "Energi Terbarukan Pilar Kedaulatan Energi Bangsa Masa Depan".

Untuk itu, dia mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah (Jateng). Kehadiran PLTP dapat mengoptimalkan potensi energi domestik dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga air, angin, matahari hingga panas bumi.

"Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara lebih optimal agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperkuat ketahanan pasokan energi nasional,” imbuhnya.

Dalam konteks itu, sambungnya, potensi panas bumi di Gunung Ungaran menjadi salah satu sumber energi domestik yang perlu dikaji dan dipertimbangkan pengembangannya. “Pemanfaatan panas bumi dapat menambah pilihan sumber listrik nasional sekaligus mendukung diversifikasi bauran energi,” tegasnya.

Pengembangan PLTP Gunung Ungaran juga memiliki relevansi dengan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang. “Panas bumi memiliki karakteristik sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan listrik secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti tenaga surya maupun angin,” katanya.

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Optimalisasi potensi panas bumi di daerah dapat menjadi bagian dari kontribusi Jawa Tengah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. “Pengembangan sumber energi lokal juga penting untuk memastikan kebutuhan listrik pada masa mendatang tidak hanya bergantung pada pasokan energi dari wilayah lain,” katanya.