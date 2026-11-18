JawaPos.com - Gedung Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) di Bandung, Jawa Barat, ditutup sementara mulai Rabu (18/11). Penutupan dilakukan menyusul laporan kerusakan parah di sejumlah bagian dalam gedung Konferensi Asia Afrika saat dikunjungi Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Pengumuman penutupan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Museum Konferensi Asia Afrika. Dalam pemberitahuannya, pengelola menyebut museum untuk sementara tidak dapat diakses publik hingga kondisi memungkinkan untuk kembali beroperasi.

"Sehubungan dengan kondisi darurat, mulai tanggal 18 November MKAA tidak dapat diakses publik untuk sementara waktu," tulis akun Instagram resmi Museum Konferensi Asia Afrika, dikutip Rabu (18/11).

Pengelola menjelaskan, kendala teknis di area ruang pamer membuat pelayanan publik belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Penutupan sementara dilakukan demi memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

"Oleh karena itu, demi memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, untuk sementara waktu museum belum dapat beroperasi hingga kondisi memungkinkan untuk dibuka kembali," lanjut pengumuman tersebut.

Pengelola juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat penutupan sementara tersebut. Mereka turut meminta pengertian pengunjung sembari menunggu proses penanganan kendala teknis selesai.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka alias Oneng menyoroti kondisi Gedung Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah bagian dalam.

Ia menyayangkan kondisi bangunan bersejarah tersebut yang dinilai tidak terawat, padahal menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi wisatawan.

Sorotan itu disampaikan Rieke setelah mengunjungi Gedung KAA. Melalui unggahan video di media sosial, dia memperlihatkan bagian dalam gedung yang mengalami kerusakan, sementara kondisi bagian luar bangunan terlihat masih baik.