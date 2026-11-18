JawaPos.com - Uji coba penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MAN 2 Bantul dilaporkan tidak berjalan maksimal.

Meski membuat siswa lebih leluasa mengambil makanan sesuai kebutuhan, proses pembagian yang memakan waktu berpotensi mengurangi durasi pembelajaran.

Karena itu, pengaturan waktu dan alur penyajian menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba.

Dilansir dari pantauan Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Selasa (17/11), penyajian MBG di dua kelas yang menjadi lokasi uji coba, yakni kelas X A dan XI B, berlangsung sekitar 30 menit.

Siswa mulai mengambil makanan pukul 12.42 WIB dan baru menyelesaikan kegiatan makan sekitar pukul 13.05 WIB.

Setelah mengumpulkan ompreng dan membersihkan tangan, pembelajaran baru dimulai sekitar pukul 13.15 WIB. Padahal sesuai jam istirahat mulai pukul 12.15 WIB, siswa seharusnya kembali mengikuti pelajaran pukul 12.45 WIB.

Kepala Sekolah MAN 2 Bantul Nur Hasanah Rahmawati mengatakan, persoalan ketepatan waktu tersebut menjadi salah satu catatan selama penerapan sistem prasmanan.

Evaluasi akan disampaikan kepada pihak penyelenggara, baik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.

“Kami akan sampaikan fakta di lapangan seperti itu, dan (jangan sampai, Red) mengganggu jam pelajaran berikutnya,” ujar Nur Hasanah melalui sambungan telepon Selasa (17/11), dilansir Radar Jogja.

Menurut dia, pembagian makanan yang terlambat perlu menjadi perhatian. Persiapan penyajian semestinya dilakukan lebih awal saat jam istirahat dimulai agar siswa tidak kehilangan waktu pembelajaran berikutnya.

Ia menjelaskan, proses penyajian prasmanan membutuhkan persiapan tambahan dibandingkan sistem ompreng yang sudah berisi makanan.

Siswa yang bertugas melayani pembagian makanan harus terlebih dahulu mengenakan perlengkapan seperti celemek, masker, dan sarung tangan.

“Yang menggunakan ompreng sudah mulai makan, yang MBG prasmanan anak-anak (yang bertugas) baru mulai persiapan memakai apron, masker, sarung tangan, dan lain-lain,” jelasnya.

Nur Hasanah mengakui bahwa sistem prasmanan mendapat respons positif dari para siswa. Salah satu alasannya karena makanan disajikan dalam kondisi hangat.

Siswa juga memiliki keleluasaan mengambil nasi sesuai kebutuhan, bahkan menambah porsi jika masih tersedia.

“Apalagi anak-anak putra bisa nambah nasi, biasanya anak putri nasi minta sedikit. Dan jika ada yang tidak masuk, lauknya bisa untuk nambah yang mau,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, pelaksanaan uji coba sistem prasmanan masih membutuhkan sejumlah penyesuaian.

Evaluasi mencakup penataan meja penyajian, urutan penempatan makanan, hingga pengaturan antrean siswa.

Pemkab juga akan melihat kembali efektivitas lokasi penyajian di dalam kelas. Apakah pola tersebut sudah paling sesuai atau diperlukan alternatif tempat lain agar proses pembagian makanan berlangsung lebih cepat dan tertib.

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"Yang masih perlu catatan paling hanya latihan penyajian, latihan antre dan sebagainya," katanya.

Di sisi lain, Hermawan menilai sistem prasmanan memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan penggunaan ompreng tertutup.

Makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih hangat dan segar. Siswa juga bisa mengambil porsi sesuai kebutuhan sehingga potensi makanan tersisa dapat ditekan.

Pola tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai menu yang diminati maupun kurang disukai siswa.

Informasi itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyedia makanan untuk menyesuaikan menu berikutnya.

Pemkab Bantul berharap penerapan sistem prasmanan dapat diperluas setelah evaluasi uji coba selesai.