JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus skema biaya tambahan (add cost atau at cost tanpa batas) pada operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per November 2026.

Terkait hal ini, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menyesuaikan jumlah penerima manfaat.

Salah satunya di Kota Tarakan. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tarakan, Robbi Sukaza menjelaskan, saat ini tidak ada lagi tambahan biaya atau add cost seperti sebelumnya.

Jumlah penerima manfaat kemudian disesuaikan dengan kemampuan operasional masing-masing dapur.

Ia memastikan penyesuaian tersebut tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Relawan tetap menjalankan tugasnya dan seluruh proses pelayanan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

"Tidak ada pengurangan sebenarnya. Sekarang hanya tidak ada lagi add cost. Jumlah penerima manfaat disesuaikan dengan biaya operasional. Dengan begitu, penggunaan anggaran APBN bisa lebih efisien, tetapi relawan tetap bekerja dan SOP tetap berjalan," jelasnya, Selasa (17/11), dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Rabu (18/11).

Selain persoalan anggaran, keberlangsungan operasional dapur juga menjadi perhatian. Robbi berharap persoalan administrasi tidak kembali menyebabkan penghentian sementara atau suspensi dapur MBG.

Menurut dia, penghentian operasional dapur SPPG akan menimbulkan dampak berantai terhadap program MBG.

Tidak hanya penerima manfaat yang kehilangan pelayanan, tetapi relawan juga tidak bisa bekerja, UMKM pemasok bahan pangan kehilangan penerimaan, serta mitra pengelola tidak memperoleh insentif.