JawaPos.com - PT PLN (Persero) mengambil langkah siaga penuh untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Timur selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Sebanyak 5.034 personel disiagakan dan disebar di 129 posko strategis di berbagai daerah.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Kemas Abdul Gaffur memastikan, sistem kelistrikan Jawa Timur berada dalam kondisi yang sangat aman dengan cadangan daya yang melimpah untuk menghadapi lonjakan aktivitas akhir tahun.

Kemas mengungkapkan, konsumsi listrik di Jawa Timur saat ini tumbuh sekitar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, kapasitas pasokan dipastikan sangat mencukupi kebutuhan masyarakat dengan daya mampu mencapai hampir 10.000 megawatt (MW) dan beban puncak tercatat di angka angka 7.000 MW.

Kemas menambahkan, beban pemakaian listrik selama masa Nataru umumnya justru mengalami penurunan karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur, ditambah masuknya musim hujan pada Desember.

"Selama periode Natal dan Tahun Baru, beban listrik biasanya mengalami penurunan. Ini dipengaruhi mobilitas masyarakat yang meningkat karena melakukan perjalanan liburan. Selain itu, memasuki Desember biasanya sudah mulai musim hujan," ujar Kemas, Rabu (18/11).

Guna mengantisipasi potensi gangguan akibat cuaca ekstrem di musim hujan, PLN juga telah mengambil langkah preventif sejak November 2026 melalui pemeliharaan jaringan distribusi, pemangkasan pohon di dekat jaringan, serta inspeksi infrastruktur.

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM), Ika Sudarmaja menegaskan, pihaknya telah memprioritaskan pengamanan pada jaringan transmisi yang menyuplai titik-titik krusial.

"Persiapan Nataru ini tentu menjadi agenda rutin kami. Daerah-daerah vital, kawasan layanan, dan rumah ibadah menjadi perhatian utama. Untuk pemeliharaan, kami lakukan mulai sekarang," tegas Ika.

Selain menjaga keandalan pasokan listrik rumah tangga dan fasilitas umum, PLN juga mengantisipasi lonjakan mobilitas pengguna kendaraan listrik (EV) selama masa libur panjang akhir tahun.

Saat ini, PLN telah mengoperasikan sekitar 370 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 192 lokasi strategis di seluruh Jawa Timur, dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah Surabaya, Malang, jalur tol, hingga kantor-kantor layanan PLN.

Untuk mencegah penumpukan antrean pengisian daya di jalur mudik maupun kawasan wisata, masyarakat diimbau memanfaatkan fitur Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile guna memetakan lokasi SPKLU terdekat sekaligus merencanakan titik pengisian daya sepanjang perjalanan. (*)