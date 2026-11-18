JawaPos.com - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka alias Oneng menyoroti kondisi Gedung Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung yang mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah bagian dalam.

Ia menyayangkan kondisi bangunan bersejarah tersebut yang dinilai tidak terawat padahal menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi wisatawan.

Sorotan itu disampaikan Rieke setelah mengunjungi Gedung KAA. Melalui unggahan video di media sosial, ia memperlihatkan bagian dalam gedung yang mengalami kerusakan, sementara kondisi bagian luar bangunan terlihat masih baik.

"Gedung Asia Afrika harus dibenerin! Malu kalau sejarah cuma dibanggakan, tapi tidak dirawat!" tulis Rieke dalam unggahannya, dikutip Selasa (17/11).

Ia pun mempertanyakan perawatan dan pengawasan terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah penting bagi Indonesia tersebut. Menurut Rieke, pihak pengelola dan instansi terkait harus segera memeriksa kerusakan serta memastikan keselamatan pengunjung.

Pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu pun meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Kebudayaan turun tangan membantu perbaikan gedung. Ia berharap ada kolaborasi lintas instansi agar bangunan bersejarah itu bisa kembali terawat tanpa menghilangkan nilai historisnya.

"Sedih gua beneran. Sedih gua. Banyak banget wisatawan yang datang, malu loh. Malu," ucapnya.

Ia menilai perbaikan Gedung KAA tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Karena itu, Rieke mengajak sejumlah pejabat terkait untuk ikut memperhatikan kondisi bangunan tersebut.

Rieke juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto berkunjung langsung untuk melihat kondisi gedung yang menjadi saksi sejarah penting hubungan negara-negara Asia dan Afrika.

"Pak Prabowo juga, Pak, main ke sini, Pak. Nyiro temenin Pak Prabowo jalan-jalan di Bandung untuk ngelihat kondisi gedung yang sangat penting untuk keberlangsungan Indonesia ke depan," pungkasnya.