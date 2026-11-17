JawaPos.com - Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Simalungun melaksanakan Operasi Zebra 2026 mulai Senin (16/11) sampai dua pekan kedepan. Dalam operasi tersebut, petugas yang dikerahkan mengedepankan pendekatan persuasif.

Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Friska Susana menyampaikan bahwa operasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus mempersiapkan pengamanan agenda besar berikutnya.

Agenda besar itu tidak lain adalah Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dikawal melalui Operasi Lilin serta Operasi Ketupat saat Ramadhan dan Idul Fitri. Hal itu ditegaskan oleh Friska saat turun langsung ke lapangan bersama anak buahnya pada Selasa (17/11).

Menurut Friska, Operasi Zebra Toba tahun ini sengaja lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat persuasif dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas.

Baca Juga: Silmy Karim Singgung Bukti Surat Edaran Penghapusan Pungli di Lingkungan Ditjen Imigrasi

”Lersonel Satlantas Polres Simalungun membagikan 30 helm kepada pengendara sepeda motor, 100 pasang sarung tangan, serta 200 brosur, leaflet, dan stiker berisi imbauan tertib berlalu lintas,” ungkap Friska dalam keterangan resminya.

Selain membagikan perlengkapan keselamatan berkendara, petugas juga memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara.

Menurut Friska, pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026 di wilayahnya turut menjadi bagian dari langkah persiapan kepolisian dalam menghadapi operasi pengamanan berskala lebih besar, khususnya pengamanan Nataru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan serta Operasi Ketupat awal tahun depan.

”Melalui operasi ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.



Sesuai dengan jadwal, pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai kemarin sampai 29 November mendatang., Sasarannya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Simalungun.