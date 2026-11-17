JawaPos.com - Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PJL), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan RI, Ayo ke Taman Nasional & Taman Wisata Alam, bekerja sama dengan PT Indo Asia Sinergi Sejahtera menyelenggarakan Pelatihan Mountain Rescue & SAR Operations Management pada 16–20 November 2026.

Kegiatan berlangsung di D’Emmerick Hotel, Salatiga, dan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Pelatihan ini diikuti 20 peserta, terdiri atas tujuh peserta dari Taman Nasional Gunung Merbabu, enam peserta dari Taman Nasional Gunung Merapi, dan tujuh peserta relawan Gunung Merbabu.

Kegiatan dibuka oleh Dr. Ir. Johan Setiawan, S.Hut., M.Sc., IPU., Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, mewakili Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Turut hadir Dr. Sapto Hariyono, S.Hut., M.H., CEO PT Indo Asia Sinergi Sejahtera; Chomsatun Rochmaningrum yang mewakili Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu; Edy S. dari Basarnas; Yohan H. dari Perum Perhutani KPH Kedu Utara; serta Pujiyanto dan Azka dari Kelompok Tani Hutan.

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Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjadi first responder yang memberikan pertolongan awal saat terjadi kecelakaan pendakian, sekaligus mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Basarnas. Kompetensi tersebut diharapkan bermanfaat bagi kawasan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi, serta dapat digunakan untuk membantu misi kemanusiaan di kawasan pegunungan lainnya.

“Peningkatan keselamatan wisata pendakian penting untuk dilakukan melalui pembenahan prosedur, sarana pendukung, sistem pemantauan, dan peningkatan kapasitas petugas. Ketersediaan peralatan penyelamatan perlu diimbangi dengan personel yang memahami teknik penyelamatan dan manajemen operasi SAR agar penanganan keadaan darurat lebih siap dan terkoordinasi,” ujar Johan dalam sambutannya.

Pelatihan ini melibatkan narasumber dan instruktur dari Indo Asia, antara lain Iram Rovid, Rezki Wulan Ramadhanty, Prof. Dr. Ir. Prabang Setyono, G. Wisnu Wiryawan dan instruktur lainnya. Pembekalan mencakup kepemimpinan dan manajemen tim, pertolongan pertama, keterampilan teknis penyelamatan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan pegunungan.

“Kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam meningkatkan kompetensi penyelamatan. Kita perlu memperkuat budaya keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan menuju zero accident. Selain itu, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) berpotensi mendukung perencanaan dan pengelolaan operasi SAR,” ujar Sapto.

Selama lima hari, pelatihan mencakup modul kompetensi Fundamental Rescue Principles, Rope Rescue, Navigation, Evacuation Techniques, Wilderness First Aid, Medical Emergency Response, SAR Communication, ICS & Command, Operational Planning, Logistics & Resource, Strategic Leadership, Full SAR Simulation, Helivac Procedures, dan Final Reflection.

Pada pelatihan ini, peserta juga mengikuti praktik Navigasi Lapangan (GPS, Kompas, Resection) & Komunikasi Radio, Penilaian Medis & Pembuatan Decision Point di Medan Berat, Penggunaan Tali, Sistem Anchor, Ascending/Descending & Koordinasi Helivac, Management Rope Rescue Debriefing & Perencanaan Operasi SAR, Serta Full Simulasi SAR Gunung. Kurikulum disusun untuk mendukung persyaratan sertifikasi kompetensi internasional TUV Rheinland.

Peserta selanjutnya direncanakan menyusun portofolio dan mengikuti asesmen kompetensi sebagai bagian dari proses sertifikasi.